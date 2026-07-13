"Są Pileccy i są Sznepfy". Stanowski nie wytrzymał

Dziennikarka TVP Dorota Wysocka-Schnepf zamieściła w swoich mediach społecznościowych fragment rozmowy z Janem Tomaszem Grossem – polsko-amerykańskim socjologiem i historykiem, specjalizującym się w europejskiej historii XX wieku i historii zagłady Żydów.

Dziennikarka TVP cytuje Jana Tomasza Grossa. Wywołała burzę

"Nie tylko Jedwabne. Nie tylko Polacy. Prof. Jan Tomasz Gross: XX wiek to czas strasznych rzeczy, w wielu punktach świata. Jesteśmy takim samym narodem jak inne – są okresy, w których byliśmy wielcy i są takie, kiedy braliśmy udział w rzeczach potwornych" – dodała w opisie postu, cytując słowa swojego gościa.

– Cóż w tym jest takiego trudnego? Chorwaci mordowali Serbów i na odwrót. Hutu mordowali Tutsi. Turcy mordowali Ormian. Ukraińcy mordowali Polaków, Polacy mordowali Ukraińców. Wszyscy dookoła w czasie II wojny światowej, w Europie Środkowej mordowali Żydów przy okazji. To są potworne okresy. Trzeba je sobie opowiedzieć, trzeba spróbować zrozumieć, co się stało. Kiedy się stworzy prawdziwą narrację na temat historii, to ciało zbiorowe jakim jest społeczeństwo i naród, nabiera jakiejś duchowej wolności. (...) To jest bardzo prosta rzecz. Oprócz prawdy historycznej nie ma innej drogi do tego, żeby zbudować zdrowe, zbiorowe życie i szczęśliwe życie – ocenia w dalszej części nagrania Gross.

Stanowski nie wytrzymał. Skomentował post Wysockiej-Schnepf

Post Wysockiej-Schnepf wywołał poruszenie na platformie X. Internauci masowo przypominali dziennikarce o rocznicy obławy augustowskiej.

"Masz, propagandystko, dobry timing, bo akurat dzisiaj wypada rocznica obławy augustowskiej" – skomentował poseł Jan Kanthak.

Obok wpisu Wysockiej-Schnepf nie przeszedł też obojętnie twórca Kanału Zero, Krzysztof Stanowski, z którym dziennikarka TVP pozostaje w sporze.

"Oczywiście, że tak. Są Pileccy i są Sznepfy" – skomentował krótko.

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