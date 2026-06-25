Zaskakujące oświadczenie dziennikarki TVP. "Chcę to ujawnić"

We wtorek gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero był dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie. Sygnalista ujawnił kolejne szokujące nieprawidłowości, do jakich dochodziło w placówce, która jest własnością miasta. – Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. I to jest sedno całego zamieszania. (...) W wyniku błędu lekarskiego doprowadzano do powikłań, które kończyły się letalnie – powiedział. Doświadczony medyk stwierdził, że za śmierć pacjentów odpowiadał Dawid Kacprzyk, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u. To 28-letni lekarz będący w trakcie specjalizacji anestezjologicznej i były radny Koalicji Obywatelskiej, który tylko w 2025 r. zarobił 1,6 mln zł.

Już następnego dnia dr Jędrzejewski został wezwany do prokuratury w charakterze świadka. Bez obecności pełnomocnika, którego nie miał szansy znaleźć, ze wzglądu na pilny tryb wezwania, nie chciał odpowiadać na pytania śledczych. Mimo tej deklaracji, prokuratorzy zadali mu kilkadziesiąt pytań, a politycy Koalicji Obywatelskiej, w tym sam premier, podważają teraz jego wiarygodność.

Wysocka-Schnepf opublikowała oświadczenie. Stanowski nie mógł się powstrzymać

Podczas gdy cała polska żyje aferą szpitalną, dziennikarka TVP, Dorota Wysocka-Schnepf, postanowiła zapowiedzieć, że ujawni "piorunujące informacje" na temat "znanego polityka i jego żony". Przy okazji uderzyła w Kanał Zero.

"Jestem w posiadaniu piorunujących informacji nt. znanego polityka i jego żony. Nagrałam wywiad z sygnalistą. Złożył zawiadomienie do prokuratury (mam kopię). Chce zeznawać. Od tygodni weryfikuję wiarygodność info. Chcę to ujawnić. Ale zgodnie z warsztatem. Nie przez patostreaming" – napisała Wysocka-Schnepf.

Obok jej słów nie mógł przejść obojętnie Krzysztof Stanowski.

"Skoro zgodnie z warsztatem to zapraszamy do nas na przyuczenie" – skomentował twórca Kanału Zero.

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