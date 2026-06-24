"Nie zachowuje się jak gnida". Stanowski o ruchu Trzaskowskiego

We wtorek gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero był dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie. To ten lekarz miał informować prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w placówce. Jak ujawnił portal Zero, dwa miesiące później został zwolniony. Oficjalnym powodem były zaległości w przekazywaniu sprawozdań do NFZ. W trakcie wywiadu padły szokujące opisy tego, co działo się w placówce.

Trzaskowski zapowiada działania

Po wyemitowaniu wywiadu z sygnalistą prezydent Warszawy zapowiedział powiadomienie prokuratury. Rafał Trzaskowski przekazał, że zwróci się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nieprawidłowości w szpitalu.

"Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emilia Jędrzejewskiego w Kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy zwrócę się jutro z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających" – napisał prezydent Warszawy na swoim koncie na platformie X.

Stanowski o działaniach Trzaskowskiego. "Paradoks polega na tym"

Jego reakcję skomentował w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski. Co ciekawe, twórca Kanału Zero pochwalił prezydenta stolicy za szybką i konkretną reakcję.

"Paradoks polega na tym, że tym razem najszybciej i najlepiej zareagował Rafał Trzaskowski. Nie rozmydlał, nie podważał, napisał z pełnym szacunkiem do treści, które padły, że pilnie kieruję sprawę do prokuratora generalnego. Trzaskowski w tej sprawie ma na sumieniu gigantyczne zaniedbania i de facto sprząta sam po sobie, ale jedno trzeba mu przyznać: nie zachowuje się jak gnida" – ocenił Stanowski.

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