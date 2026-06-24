"Skala patologii przekroczyła granice", "wstrząsające". W sieci wrze po doniesieniach z Warszawy

Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie, był gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. To ten lekarz miał informować prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w placówce. Jak ujawnił portal Zero, dwa miesiące później został zwolniony. Oficjalnym powodem były zaległości w przekazywaniu sprawozdań do NFZ. W trakcie wywiadu padły szokujące opisy tego, co działo się w placówce.

Burza w internecie

Po emisji rozmowy w internecie zaroiło się od komentarzy.

"Dzisiejszy wywiad doktora Jędrzejewskiego w @portalzeropl pokazuje, że skala patologii warszawskiego układu przekroczyła absolutnie wszelkie granice. To jest wstrząsające na tylu poziomach, że aż trudno to opisać. Oby @w_zurek nie ukręcił tej sprawy. Liczę, że znajdą się odważni prokuratorzy, którzy do tego nie dopuszczą" – napisał europoseł PiS Piotr Mueller.

"Nie mam pojęcia, czy to co mówi były ordynator chirurgii Szpitala Południowego jest prawdą, czy nie, bo nikt z nas tu obecnych nie jest w stanie tego zweryfikować. Ale wiem, że jutro prokuratura powinna wszystko zabezpieczać na grubo, bo stawiane zarzuty są gigantycznej skali" – stwierdził Patryk Słowik, dziennikarz portalu Zero.pl, który jako pierwszy opisał sytuację w szpitalu.

"Jako @pisorgpl zażądamy zwołania w przyszłym tygodniu posiedzenia Komisji Zdrowia w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Osobiście uważam, że to materiał na komisję śledczą" – uważa poseł PiS Janusz Cieszyński.

"Panie dr. Emilu dowody na stół. Albo ma Pan dowody, że mordowano pacjentów, albo zamordował Pan karierę Stanowskiego i Słowika. Podejrzewam, że prokuratura do końca tygodnia wszcznie śledztwo w tej sprawie i Pana przesłucha. Tak więc i tak dowodów Pan nie unikniesz. Czekamy na dowody" – stwierdził z kolei poseł KO Roman Giertych.

"Jeśli w rządzie mają jeszcze elementarne wyczucie, to od jutra odwołują misję Giertycha, Arłukowicza czy Czuchnowskiego, dają całkowite wsparcie doktorowi Jędrzejewskiemu, zapewniają poczucie bezpieczeństwa jego rodzinie i po zwrocie o 180 stopni wyjaśniają sprawę" – napisał Krzysztof Stanowski, który rozmawiał z dr. Jędrzejewskim.

"Jestem wstrząśnięta wywiadem w Kanale Zero. Opowieść jak z filmu grozy o nieludzkich zachowaniach lekarzy, personelu medycznego. Wstyd dla polityków, którzy próbowali zamykać usta dziennikarzom w sprawie afery" – oceniła dziennikarka Joanna Miziołek.

"Po tym wywiadzie w @OficjalneZero jedno jest pewne: ta sprawa jest dużo grubsza, niż wyglądała na początku. Ja na miejscu @K_Stanowski zaproponowałbym mu nocleg w studiu, a telefon schował do sejfu. Ludzie, którzy dziś rządzą Polską, pokazali już, że gdy sprawa robi się niewygodna, potrafią sięgać po różne metody. Bo tu zaczyna się robić naprawdę gorąco" – ocenił poseł PiS Sebastian Łukaszewicz.

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