PSL i KO obsadziły mazowieckie szpitale. Ujawniono sieć powiązań

Portal wskazał, że województwem mazowieckim od 2001 r. kieruje marszałek Adam Struzik z PSL, a polityczne związki kadry zarządzającej placówkami medycznymi mają być "regułą, od której rzadko są odstępstwa".

Według ustaleń dziennikarzy, w 12 przypadkach szefami placówek są osoby związane wcześniej z PSL, a w trzech – kandydaci popierani przez Koalicję Obywatelską.

Partyjne nazwiska w służbie zdrowia. Dominują działacze PSL i KO

W publikacji wymieniono m.in. kierującą Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim Teresę Marię Bogiel, która kandydowała z list Trzeciej Drogi do Rady Warszawy, a także Michała Stelmańskiego z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii oraz Tatianę Garstkę z Mazowieckiego Centrum Stomatologii, również związanych z listami Trzeciej Drogi w wyborach samorządowych.

Business Insider opisał także przypadki dyrektorów placówek medycznych startujących wcześniej z list PSL w wyborach parlamentarnych i samorządowych, m.in. w Radomiu, Otwocku czy Pruszkowie. Portal zaznaczył, że część menedżerów ochrony zdrowia wspierała finansowo ludowców lub była związana z politykami ugrupowania.

Jak podkreślono w artykule, zaledwie w czterech z 20 sprawdzonych lecznicach szefami nie były osoby startujące w wyborach po stronie Polskiego Stronna Ludowego bądź Koalicji Obywatelskiej.

Polityczny układ w szpitalach. Nie tylko na Mazowszu

Publikacja wpisuje się w szerszą debatę dotyczącą politycznych powiązań w ochronie zdrowia, która nasiliła się po medialnych doniesieniach o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym i gigantycznych zarobkach lekarza i radnego KO Dawida Kacprzyka oraz sprawie posłanki KO Małgorzaty Pępek, która miała uzyskać dostęp do badań poza kolejnością w szpitalu w Żywcu na Śląsku.

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