Warszawskie szpitale pełne ludzi KO, PSL i Trzeciej Drogi. Nowe ustalenia

Jak wskazano w publikacji, prezesem Szpitala Czerniakowskiego jest Paweł Obermeyer – radny sejmiku województwa mazowieckiego związany z PSL i wybrany z list Trzeciej Drogi. W radzie nadzorczej placówki zasiada z kolei burmistrz Robert Kempa.

Portal wskazał również na Szpital Wolski, gdzie członkinią zarządu jest Elżbieta Lanc – radna sejmiku mazowieckiego i była wicewojewoda mazowiecka. Przewodniczącym rady nadzorczej placówki jest Adam Hac, wiceburmistrz Woli i były kandydat KO w wyborach samorządowych, natomiast dyrektorem ds. lecznictwa – Arkadiusz Ciupak, radny warszawskiej dzielnicy Wesoła związany z KO.

Warszawska służba zdrowia pod wpływem działaczy KO, PSL i Trzeciej Drogi

Według Zero.pl, prezesem zarządu Szpitala Praskiego jest Andrzej Golimont, były radny miejski związany z SLD. Członkinią zarządu placówki jest Ewa Kacprzak-Szymańska, była wiceburmistrz Ochoty i kandydatka KO w wyborach samorządowych. W radzie nadzorczej szpitala zasiada także Renata Tomusiak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Portal wymienił również Warszawskie Centrum Opieki "Kopernik", gdzie członkiem zarządu jest Robert Rafałowski – były zastępca burmistrza Woli i kandydat KO w wyborach samorządowych. W radzie nadzorczej placówki zasiadają m.in. Paweł Martofel, radny KO ze Śródmieścia, oraz Paweł Rejmus, członek zarządu powiatu żuromińskiego związany z Trzecią Drogą.

Politycy i samorządowcy zasiadają również w radach społecznych SPZOZ-ów (Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – red.). Wśród wymienionych osób znaleźli się m.in. wiceprzewodnicząca Rady Warszawy Ewa Janczar, radna sejmiku województwa mazowieckiego Katarzyna Anna Bornowska, a także byli radni KO Michał Czaykowski i Maciej Wyszyński.

Trzaskowski: W radach nadzorczych warszawskich lecznic nie ma już polityków

Krótko przed publikacją tekstu prezydent miasta Rafał Trzaskowski ogłosił, że w radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy.

"Kilka dni temu zapowiadałem, że tak się stanie. Dziś dopięte zostały wszystkie formalności. To nie jest kwestia podważania czyjejkolwiek osobistej uczciwości czy kompetencji. To kwestia troski o zaufanie Warszawianek i Warszawiaków do publicznej ochrony zdrowia" – napisał Trzaskowski w serwisie X.

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