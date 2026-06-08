W 2013 roku informatyk wstrząsnął światem wywiadu i dyplomacji. 29-letni wówczas Snowden, były pracownik CIA i analityk realizujący zlecenia dla tajnej agencji wywiadowczej (NSA), ujawnił mediom kilkaset tysięcy poufnych, tajnych i ściśle tajnych dokumentów.

Ujawnione informacje miały wskazywać, że władze w Waszyngtonie masowo podsłuchują i śledzą własnych obywateli, najbliższych sojuszników, a także miliony cudzoziemców. Dotyczyły one m.in. programu PRISM, który pozwala służbom specjalnym masowo podsłuchiwać rozmowy prowadzone za pośrednictwem Internetu, a także przeglądać pocztę elektroniczną, czaty czy wiadomości zamieszczane w najpopularniejszych serwisach społecznościowych. Snowden ujawnił także, że amerykańskie służby mają możliwość szpiegowania każdego, kto korzysta z usług takich firm jak Apple, Facebook, Google, Microsoft czy LinkedIn.

Snowden znów zabrał głos. Padły oskarżenia

Były pracownik Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych (NSA) powiedział teraz, że amerykańskie firmy Microsoft, Apple i Google współpracują z NSA i FBI.

Program kanału Rossija 1 opierał się na komunikacie prasowym FSB, w którym czytamy o "operacji zagranicznych służb specjalnych", której celem ma być włamanie się do telefonów rosyjskich urzędników, "pozyskiwanie z nich danych", a także "podsłuchiwanie prowadzonych rozmów" za pomocą "możliwości technicznych dużych międzynarodowych korporacji IT".

Jak zaznaczono, "funkcjonariusze FSB ustalili, iż zachodnie służby wywiadowcze pozyskiwały informacje za pośrednictwem dwóch dużych firm: CloudFlare, świadczącej usługi ochrony stron internetowych i optymalizacji ruchu, oraz dostawcy usług chmurowych Fastly".

"Wasza komunikacja jest zupełnie odsłonięta"

Snowden, który pojawił się w materiale, stwierdził, że "największe firmy telekomunikacyjne na świecie budują podstawową infrastrukturę internetu i sieci telefonicznych, przez którą wasze wiadomości z urządzeń trafiają do świata". – Większość danych przesyłana jest w niezaszyfrowanej formie, co oznacza, że z perspektywy cyberprzestrzeni wasza komunikacja jest zupełnie odsłonięta – powiedział były pracownik NSA, cytowany przez Onet.

Autorzy programu podkreślają, że Snowden "już w 2013 r. ujawnił, w jaki sposób amerykańskie służby wywiadowcze prowadzą inwigilację swoich europejskich sojuszników". – Najgłośniejsze odkrycia tamtego czasu dotyczyły współpracy amerykańskich korporacji z NSA i FBI w ramach programu Prism. Najważniejsze jest to, że nie jestem pewien, czy ludzie wtedy rozumieli wagę tego faktu. Fakt, że producenci najważniejszych na świecie systemów operacyjnych dla naszych urządzeń, Microsoft, Apple, Google, byli partnerami programu Prism – powiedział były pracownik Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych.