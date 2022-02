Antysemickie wykorzystanie żydowskiej symboliki? Niemieckie sądy reagują

„W niektórych niemieckich miastach, m.in. w Monachium, noszenie żółtej gwiazdy podczas demonstracji koronasceptyków jest już nielegalne. Jednak w innych miejscach uczestnicy takich wydarzeń raz po raz używają tej symboliki” – przypomina „Der Spiegel”.

Sądownictwo w kilku krajach związkowych zaczęło podejmować działania przeciwko osobom, które podczas demonstracji noszą gwiazdę ze słowem „niezaszczepieni”. „To symbol, który naziści wprowadzili jako obowiązkowy identyfikator” – podkreśla „Der Spiegel”. Dotyczy to także osób, które posługują się innymi symbolami relatywizującymi Holokaust.

Antysemickie wykorzystanie symboliki?

– Noszenie żółtej gwiazdy i powiązanie tego symbolu nieludzkiej zagłady milionów Żydów z własnym statusem szczepień jest nie tylko w złym guście, ale w moich oczach stanowi również przestępstwo mowy nienawiści – skomentowała senator ds. wymiaru sprawiedliwości z Bremy, Claudia Schilling (SPD). – Jest całkowicie słuszne, że prokuratura w Bremie traktuje takie zachowanie jako podejrzenie mowy nienawiści i wszczyna odpowiednie śledztwo – dodaje.

Jak podkreśla „Der Spiegel”, podobne procedury zostały już wszczęte w innych krajach związkowych. Między innymi Bawarskie Ministerstwo Sprawiedliwości uznaje, że twierdzenia przyrównujące państwowe przepisy dotyczące walki z koronawirusem do Holokaustu mogą być ścigane jako podżeganie do nienawiści. Ministerstwo wspólnie z MSW przygotowało pismo informacyjne, skierowane do policji w Bawarii, w którym poproszono o „kierowanie odpowiednich spraw do właściwej prokuratury w celu zbadania podejrzenia popełnienia przestępstwa”.

– Wolność zgromadzeń jest ważną wartością naszej konstytucji. Każdy w Niemczech może wyrażać swoje zdanie i demonstrować w sposób pokojowy – powiedział minister sprawiedliwości Bawarii Georg Eisenreich (CSU). – Jednak w Niemczech nie może być miejsca na antysemityzm. Ponosimy szczególną odpowiedzialność wobec osób wyznania mojżeszowego. Naszym zadaniem jest rozpoznanie i zwalczanie nienawiści do Żydów w naszym społeczeństwie. Dlatego podejmujemy zdecydowane działania – wyjaśnił Eisenreich.

Także prokuratury w Hamburgu i Saksonii potwierdziły, że publiczne używanie gwiazd Dawida z napisem „niezaszczepiony” oraz rozpowszechnianie fałszywych twierdzeń dotyczących Holokaustu będzie karane. Ministerstwa sprawiedliwości w Nadrenii Północnej-Westfalii i Hesji „uznają za co najmniej oczywiste, że w takich przypadkach mamy do czynienia z podżeganiem do nienawiści".

