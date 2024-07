Nielegalne praktyki Ukraińców. Eksperci biją na alarm: Problem się nasili

Te niepokojące zjawiska potwierdza w sprawozdaniu za rok 2023 Główny Inspektorat Pracy. Zawarte w nim diagnozy opisał "Dziennik Gazeta Prawna".

Nielegalna praca Ukraińców w Polsce. To coraz poważniejszy problem

Jak czytamy, w ubiegłym roku aż 30 proc. przeprowadzonych kontroli stwierdzono nielegalną pracę. Wykazały one, że w ten sposób pracowało blisko 6,7 tys. imigrantów, czyli 17 proc. objętych kontrolą (w 2022 r. było ich ok. 5,2 tys. – 12,8 proc. Najwięcej, bo aż 71 proc. – spośród tych, którym powierzono wykonywanie pracy na czarno stanowili obywatele Ukrainy.

Najczęściej chodzi o brak wymaganego zezwolenia na pracę. Takie naruszenie przepisów dotyczyło 64 proc. przypadków. "Statystyka ta obejmuje też sytuacje, gdy imigrant pracował niezgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy (np. inny był rodzaj umowy czy wymiar czasu pracy)" – czytamy.

W przypadku do Ukraińców wlicza się w to także niepowiadomienie powiatowego urzędu pracy o powierzeniu pracy. Dotychczas pracodawca miał na to 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Obecnie, od 1 lipca r., jest to już tylko tydzień. "DGP" zauważa, że skrócenie tego okresu może doprowadzić do pogłębienia zjawiska nielegalnego zatrudnienia.

Eksperci alarmują: To zagraża legalnie działającym firmom

Eksperci alarmują, że nasilanie się zjawiska pracy na czarno przez obcokrajowców odbije się na legalnie działających firmach. – Głównie za sprawą wadliwego systemu sankcji w Polsce na ogromną skalę rośnie czarny rynek zatrudnienia cudzoziemców, który realnie zagraża konkurencyjności przedsiębiorców legalnie prowadzących działalność gospodarczą – powiedziała w rozmowie z gazetą Joanna Torbé-Jacko, adwokatka z kancelarii adwokackiej Joanna Torbé-Jacko & Partnerzy, ekspertka Business Centre Club.

Według niej, sytuację pogorszą planowane przez rządzących zmiany w dostępie cudzoziemców do rynku pracy. – Wątpliwe praktyki będą jeszcze bardziej rozpowszechnione po wejściu w życie tych przepisów – stwierdza Joanna Torbé-Jacko.

Czytaj też:

Polacy mają dość. Koniec gościnności wobec Ukraińców?Czytaj też:

Okazało się, ile Ukraińcy wpłacają do budżetu Polski. Jest zaskoczenieCzytaj też:

Poruszenie wśród Ukraińców mieszkających w Polsce. To efekt spotkania Tusk-Zełenski