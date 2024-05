Okazało się, ile Ukraińcy wpłacają do budżetu Polski. Jest zaskoczenie

Publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha zadał Ministerstwu Finansów pytanie o wpływy podatkowe pochodzące od obywateli Ukrainy przebywających w naszym kraju. Dane obejmują zarówno pracowników, jak również uchodźców i pochodzą z lat 2022 i 2023.

Z informacji przekazanych przez resort finansów wynika, że w 2022 roku wpływy z tytułu podatku PIT wynosiły 801,5 mln złotych, a VAT – 260,5 mln złotych. Rok później było to już 997,5 mln złotych z tytułu podatku PIT i 492,5 mln złotych z VAT.

VAT z konsumpcji w 2023 r. (przy założeniu, że w Polsce konsumowany jest cały dochód, przy efektywnej średniej stopie VAT 16,95 proc.) wyniósł 3,7 mld zł.

"Nie muszę chyba pisać, że ten poziom wpływów dalece różni się od optymistycznych opowieści o wielu miliardach płynących do kasy państwa i nijak nie pokrywa wydatków, związanych z obecnością obywateli Ukrainy w naszym kraju" – ocenił Warzecha.

Zmiany w przepisach dot. Ukraińców

Sejm skierował do dalszych prac w komisji projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zakłada on przedłużenie możliwości ich legalnego pobytu w Polsce do 30 września 2025 r.

Warunkiem ubiegania się o zmianę statusu pobytowego jest m.in. posiadanie aktywnego numeru PESEL UKR na 4 marca 2024 r., aktywność PESEL-u UKR, by nie dochodziło do nadużyć, weryfikację aktywnego dokumentu podróży.

Projekt zakłada także: ujednolicenie systemu wsparcia (odejście od możliwości goszczenia obywateli Ukrainy w mieszkaniach prywatnych od 1 lipca br.), uszczelnienie systemu zakwaterowania zbiorowego, zniesienie świadczenia dla Ukraińców w wysokości 300 zł; wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci ukraińskich od 1 września br. oraz uzależnienie świadczeń rodzinnych dla dzieci 800 plus i innych świadczeń rodzinnych od obowiązku szkolnego dzieci ukraińskich od 2025 r.

