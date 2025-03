"Przełomowy". Tusk o traktacie między Polską a Francją

W czwartek we Francji odbył się szczyt "koalicji chętnych", czyli krajów gotowych wesprzeć Ukrainę m.in. w procesie pokojowym. – Tu, w Paryżu, odbyło się spotkanie 30 liderów – premierów i prezydentów państw Unii Europejskiej, a także przedstawicieli państw spoza Unii. Rozmawialiśmy o sytuacji w Ukrainie i o tym, co Europa oraz państwa pragnące stabilnego i trwałego pokoju mogą zrobić na rzecz bezpiecznych rozwiązań – poinformował premier Donald Tusk na konferencji prasowej.

– Wszyscy, bez wyjątku, prezentowali jednolite stanowisko wobec agresji rosyjskiej oraz konieczności pomocy Ukrainie. Była pełna zgoda co do sankcji nałożonych na Rosję oraz potrzeby utrzymania jak najlepszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi – podkreślił.

Polscy żołnierze na Ukrainie?

– Wszystkich występujących dzisiaj przywódców charakteryzował wyjątkowo widoczny i zdrowy rozsądek, pragmatyzm, ale też determinacja. Chyba mogę powiedzieć bez fałszywej skromności, że pogląd, jaki zgłosiłem czy wygłosiłem, w imieniu nas wszystkich w Polsce, to to, że Europa się zmieniła i to być może jedno z najważniejszych skutków tej wojny. Europa straciła wszelkie iluzje wobec Rosji, przestała być naiwna, zaczęła wierzyć w potrzebę budowania własnej siły – powiedział Tusk.

Premier zaznaczył, że Polska nie jest zaangażowana w pomysł misji pokojowej na Ukrainie. – Znamy swoje zadania, one są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem granicy, ale też z organizowaniem pomocy. (...) Będziemy pomagali Ukrainie i całej Europie w ten sposób, w jaki to robimy do tej pory – mówił.

Współpraca Polski z Francją

Szef polskiego rządu przekazał również, że rozmawiał w cztery oczy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

– Finalizujemy powoli traktat między Polską a Francją. Mam nadzieję, że niedługo będziemy gotowi podpisać ten traktat. Na razie nie zdradzę szczegółów, ale wiele na to wskazuje, że może być to traktat przełomowy, jeśli chodzi o wzajemne gwarancje bezpieczeństwa – oświadczył premier Tusk na konferencji w Paryżu.

Czytaj też:

Polscy żołnierze jadą na Litwę. "W trybie pilnym"