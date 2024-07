"Akcja św. Krzysztof 1 gr za 1 km". Rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

Wspomnienie liturgiczne św. Krzysztofa przypada 25 lipca. Kościół w Polsce czci św. Krzysztofa w najbliższą niedzielę, 28 lipca. Wtedy też wierni mogą poświęcić swoje pojazdy. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa poprzedza święto. To czas, kiedy można wziąć udział w "Akcji św. Krzysztofa 1km za 1 gr".

Zbieramy na środki transportu dla misjonarzy

To dzięki "Akcji św. Krzysztofa 1km za 1 gr" stowarzyszenie MIVA Polska zbiera fundusze na środki transportu dla misjonarzy. W 2023 roku podczas Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa zebrano 5 mln. 115 tys. zł. Dzięki temu udało się kupić 935 różnych pojazdów w 36 krajach świata.

– Oprócz 52 samochodów i 37 motocykli, 2 łodzi motorowych do pracy pastoralnej, została zakończona budowa barki rzecznej – pływającej przychodni – „Serce z Polski” (Corazon de Polonia) do peruwiańskiej Amazonii oraz zakupiony ambulans do misyjnego szpitala w Katondwe w Zambii, a także mini-kombajn zbożowy do gospodarstwa parafialnego ojców pijarów w Cocapata w Boliwii – wymienił dyrektor MIVA Polska ks. Jerzy Kraśnicki. A to jeszcze nie wszystko. Z zebranych pieniędzy udało się kupić 334 rowerów – dla katechistów i uczniów w Afryce oraz 499 wózków inwalidzkich w ramach akcji "Promienie Miłosierdzia".

"Zamiast walczyć ze złem, szerzmy dobro"

– Te drobne ofiary sprawiają, że ktoś inny może być uleczony, a w ten sposób doświadczyć Bożej opatrzności. Czasem jesteśmy jedynymi, którzy niosą pomoc tamtejszej ludności. Zamiast walczyć ze złem starajmy się poszerzać obszary dobra. Czasem potrzeba jednej osoby, aby pomóc wielu, jednego człowieka, aby inni mogli żyć – wskazał ordynariusz Diecezji Doumé-Abong' Mbang w Kamerunie bp Jan Ozga.

– Brak własnych środków transportu oznacza brak możliwości dotarcia do ludzi, żyjących na peryferiach, z dala od ośrodków miejskich i głównych centrów misyjnych. Tym samym wielu nie miałoby dostępu do poznania Chrystusa i Jego Ewangelii – zwrócił uwagę przewodniczący komisji KEP ds. misji bp Jan Piotrowski.

Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa organizowany jest przez stowarzyszenie misyjne MIVA Polska, pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W tym roku główne obchody z okazji rozpoczęcia Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa odbędą się w Strzelcach Opolskich w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Z kolei w czwartek 25 lipca (wspomnienie św. Krzysztofa), w kaplicy obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 13.30 zostanie odprawiona msza św. w intencji kierowców i ofiarodawców stowarzyszenia MIVA Polska.

