Bosak: Ten człowiek jest niebezpieczny, to ideologiczny fanatyk

Krzysztof Bosak był pytany o to, kogo Konfederacja poprze w II turze wyborów prezydenckich, jeśli nie wejdzie do niej Sławomir Mentzen. Polityk nie chciał dywagować nad takim hipotetycznym scenariuszem, podkreślając, że obecnie jego partia walczy o II turę dla swojego kandydata. Wskazał jednak, kogo z pewnością on sam by nie poparł.

– Nie popieram Rafała Trzaskowskiego. Ten człowiek jest niebezpieczny. Bo się zadaje z globalistami. Za każdym razem, jak tu przyjedzie syn Sorosa, to się z nim spotyka i muszą cyknąć fotkę. Wprowadza te wszystkie zwariowane programy klimatystyczne miast C40, […] daje za ćwierć darmo biura temu samemu towarzystwu, co blokuje drogi permanentnie – powiedział.

– Wywala pieniądze na jakieś lewicowe czy LGBT organizacje, próbował robić akcję zdejmowania krzyży w urzędach […]. To jest dla mnie rodzaj fanatyka ideologicznego – dodał polityk Konfederacji.

To kolejna tak mocna wypowiedź wicemarszałka Sejmu na temat kandydata Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj w Polsacie News Bosak mówił, że ma "skrajnie negatywną opinię" na temat Trzaskowskiego i "bardzo negatywną opinię" na temat sposobu rządzenia przez obecną koalicję. Dodał, że wybory mógłby wygrać ktokolwiek, byle nie prezydent Warszawy.

Polityk Konfederacji był również pytany o szanse Sławomira Mentzena na zwycięstwo. Odpowiedział, że obecne sondaże "są całkiem niezłe".

– Chyba nigdy nie mieliśmy lepszych, bo są powyżej 10 procent. Jak ja kandydowałem w wyborach prezydenckich 5 lat temu, to sondaże przed rejestracją mnie jako kandydata były na poziomie 1-3 procent. I finalny wynik był wielokrotnie lepszy – wskazał.

Na kogo chcą głosować Polacy

W jednym z ostatnich sondaży zapytano Polaków, na kogo oddaliby swój głos w pierwszej turze wyborów na prezydenta. Rafał Trzaskowski zajął pierwsze miejsce zdobywając 35,7 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasował się Karol Nawrocki z wynikiem 26,2 proc.

Trzecie miejsce przypadło kandydatowi Polski 2050, Szymonowi Hołowni, który uzyskał 10,1 proc. poparcia. Na czwartym miejscu znalazł się reprezentant Konfederacji, Sławomir Mentzen, z wynikiem 9,6 proc., a piąte miejsce zajęła kandydatka Lewicy, Magdalena Biejat, zdobywając 6,1 proc.

Pozostali kandydaci: Marek Jakubiak osiągnął wynik 1,6 proc., natomiast Piotr Szumlewicz nie zdobył żadnego poparcia.

