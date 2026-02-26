Zmiany w "Gościu Niedzielnym". Pożegnanie ze znanym publicystą

W wydaniu ogólnopolskim pojawili się nowi publicyści. Do grona autorów dołączyli m.in. Jan Maciejewski, Marek Magierowski – były ambasador RP w Izraelu i USA, Tomasz Rowiński oraz Grzegorz Górny. Z redakcją pożegnali się niektórzy wieloletni współpracownicy, w tym Tomasz Rożek, twórca działu naukowego. Tematyka naukowa pozostaje w piśmie pod kierownictwem Wojciecha Teistera.

Duże zmiany w tygodniku, tożsamość zachowana

Nowością jest zastąpienie programu telewizyjnego recenzjami wybranych filmów dostępnych w sieci i w stacjach telewizyjnych. "W natłoku propozycji, najczęściej marnej jakości, wolimy wskazać wartościowe tytuły lub przestrzec przed marnowaniem czasu" – pisze redaktor naczelny ks. Marek Gancarczyk.

Zmiany objęły także dodatki diecezjalne. W dwudziestu diecezjach, w których ukazuje się "Gość Niedzielny", część dodatków została połączona według klucza metropolitalnego. Przykładowo, czytelnicy z archidiecezji katowickiej oraz diecezji gliwickiej i opolskiej otrzymają wspólny, 16-stronicowy dodatek metropolitalny.

Mimo odświeżenia formuły, zachowana zostanie katolicka tożsamość pisma. "W dobie sztucznej inteligencji «Gość Niedzielny» jest tworzony przez ludzi, a nie przez maszyny" – podkreśla ks. Marek Gancarczyk. Wprowadzone zmiany pozwoliły utrzymać cenę tygodnika na poziomie 10 zł, co czyni go jednym z najtańszych tygodników opinii w Polsce.

Taką sprzedaż ma "Gość Niedzielny"

W Instytucie Gość Media nastąpiły również zmiany personalne. Od niedawna stanowisko zastępcy redaktora naczelnego "Gościa Niedzielnego" objął Adam Śliwa, dotychczas związany z "Małym Gościem Niedzielnym". Jacek Dziedzina został redaktorem naczelnym dwumiesięcznika "Historia Kościoła" oraz kierownikiem Działu Świat w "Gościu Niedzielnym". Od marca na łamy tygodnika wraca ks. Tomasz Jaklewicz, który obejmie funkcję kierownika Działu Kościół.

Według najnowszych danych "Gość Niedzielny" jest najliczniej kupowanym w formie drukowanej polskim tygodnikiem opinii. Statystyki za 2025 r. informują, że średnia sprzedaż drukowanego tygodnika wyniosła 52 228 egz. Średnia sprzedaż dwumiesięcznika "Historia Kościoła" w tym samym okresie wyniosła 22 722 egz., kwartalnika "Gość Extra" 23 627 egz., a miesięcznika dla dzieci i młodzieży "Mały Gość Niedzielny" 20 620 egz.

