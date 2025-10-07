Orlen stawia jednak na wiatraki. Energa uruchamia nową farmę

"FW Szybowice składa się z 17 turbin wiatrowych marki Vestas V110 (każda o mocy 2,2 MW), które według założeń projektowych będą w stanie w ciągu roku wyprodukować energię wystarczającą do zasilenia 40 tys. gospodarstw domowych. Wysokość całkowita każdej turbiny to 180 metrów" – czytamy w komunikacie.

Generalnym wykonawcą FW Szybowice było konsorcjum firm Neo Energy Group i Onde.

Oprócz farmy wiatrowej Szybowice Grupa Energa realizuje na południu kraju dwie kolejne inwestycje w OZE. Chodzi o farmy fotowoltaiczne PV Kotla (docelowo 130 MW) oraz PV Serby (112 MW), obie budowane w pow. głogowskim na Dolnym Śląsku.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. 90,92% akcji należy do grupy kapitałowej Orlen (co odpowiada 93,28% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

KGHM podpisało nową umowę. Chodzi o wiatraki

W połowie września KGHM Polska Miedź podpisał z Engie Zielona Energia umowę PPA na dostawy zielonej energii. Umowa obejmuje dostawę z farmy wiatrowej Wartkowo w rocznej wysokości ok. 65 TWh. Gwarancje pochodzenia z kontraktu PPA zostaną wykorzystane do zazielenienia ekwiwalentu energii zużywanej przez Hutę Miedzi Legnica.

Zawarta umowa obejmuje dostawy energii w 100 proc. pochodzącej z farmy wiatrowej Wartkowo i umożliwia KGHM realizację konkretnych projektów w zakresie efektywności energetycznej oraz integracji OZE w procesach produkcyjnych. Kontrakt gwarantuje ok. 65 000 MWh energii, co pozwala na precyzyjne planowanie operacyjne i redukuje ryzyko związane z wahaniami cen energii na rynku hurtowym, podkreślono.

