Inwestycja za 20 mld zł. Polska podpisała nowe porozumienie z NATO

Polska podpisała wstępne porozumienie dotyczące rozbudowy krajowej infrastruktury paliwowej, które umożliwi jej włączenie do sieci rurociągów NATO. Dokument zawarto pomiędzy Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a spółką PERN S.A.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił wagę tego wydarzenia. – Mamy świadomość, że to wielki dzień dla Polski. Z dumą mogę ogłosić, że Kwatera Główna NATO, a dokładnie Biuro Zasobów NATO, przyznało Polsce środki na zaplanowanie i zaprojektowanie wyżej wymienionej inwestycji – mówił. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi około 20 mld zł.

Polska dołącza do systemu rurociągów NATO

Planowane prace obejmują budowę rurociągów o długości 300 km, które połączą granicę z Niemcami z bazą PERN w okolicach Bydgoszczy. W ramach projektu powstaną także nowe magazyny paliw przeznaczone dla sił NATO.

Tomczyk przypomniał, że w grudniu 2024 r. Dowództwa Strategiczne Sojuszu SHAPE i ACT ogłosiły listę inwestycji, na której znalazły się te, które dotyczą połączenia Polski w ramach wielkiego systemu rurociągów z systemem natowskim.

Etap planowania i projektowania zostanie przeprowadzony przez Zakład Inwestycji NATO. Po jego zakończeniu konieczna będzie decyzja wszystkich państw członkowskich Sojuszu, aby zatwierdzić budowę.

Wzmocnienie bezpieczeństwa militarnego i gospodarczego

Zdaniem wiceministra energii Wojciecha Wrochny integracja polskiego systemu paliwowego z infrastrukturą NATO zwiększy zarówno bezpieczeństwo obronne, jak i gospodarcze. Wskazał, że możliwość wykorzystania rurociągów w celach cywilnych i wojskowych obniży koszty jednostkowe inwestycji oraz zapewni dodatkową stabilność gospodarczą.

– Rurociągi, które powstaną, na co dzień będą mogły służyć do transportowania paliwa, które będzie mogło być wykorzystywane na potrzeby cywilne, np. dla lotnisk – zaznaczył wiceszef resortu energii.

Prezes PERN, Daniel Świętochowski, ocenił podpisane porozumienie jako ważne wydarzenie dla bezpieczeństwa Polski. Zwrócił uwagę, że obecnie krajowy system rurociągowy jest zamknięty i funkcjonuje w izolacji, natomiast jego podłączenie do sieci NATO zapewni "ogromne zdolności utrzymania logistyki w sytuacji ewentualnego zagrożenia".

