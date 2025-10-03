Inwestycja za 20 mld zł. Polska podpisała nowe porozumienie z NATO
Inwestycja za 20 mld zł. Polska podpisała nowe porozumienie z NATO

Dodano: 
Podpisano wstępne porozumienie dotyczące rozbudowy krajowej infrastruktury paliwowej w celu przyłączenia jej do rurociągów NATO. Wartość projektu sięga 20 mld zł.

Polska podpisała wstępne porozumienie dotyczące rozbudowy krajowej infrastruktury paliwowej, które umożliwi jej włączenie do sieci rurociągów NATO. Dokument zawarto pomiędzy Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a spółką PERN S.A.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił wagę tego wydarzenia. – Mamy świadomość, że to wielki dzień dla Polski. Z dumą mogę ogłosić, że Kwatera Główna NATO, a dokładnie Biuro Zasobów NATO, przyznało Polsce środki na zaplanowanie i zaprojektowanie wyżej wymienionej inwestycji – mówił. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi około 20 mld zł.

Polska dołącza do systemu rurociągów NATO

Planowane prace obejmują budowę rurociągów o długości 300 km, które połączą granicę z Niemcami z bazą PERN w okolicach Bydgoszczy. W ramach projektu powstaną także nowe magazyny paliw przeznaczone dla sił NATO.

Tomczyk przypomniał, że w grudniu 2024 r. Dowództwa Strategiczne Sojuszu SHAPE i ACT ogłosiły listę inwestycji, na której znalazły się te, które dotyczą połączenia Polski w ramach wielkiego systemu rurociągów z systemem natowskim.

Etap planowania i projektowania zostanie przeprowadzony przez Zakład Inwestycji NATO. Po jego zakończeniu konieczna będzie decyzja wszystkich państw członkowskich Sojuszu, aby zatwierdzić budowę.

Wzmocnienie bezpieczeństwa militarnego i gospodarczego

Zdaniem wiceministra energii Wojciecha Wrochny integracja polskiego systemu paliwowego z infrastrukturą NATO zwiększy zarówno bezpieczeństwo obronne, jak i gospodarcze. Wskazał, że możliwość wykorzystania rurociągów w celach cywilnych i wojskowych obniży koszty jednostkowe inwestycji oraz zapewni dodatkową stabilność gospodarczą.

– Rurociągi, które powstaną, na co dzień będą mogły służyć do transportowania paliwa, które będzie mogło być wykorzystywane na potrzeby cywilne, np. dla lotnisk – zaznaczył wiceszef resortu energii.

Prezes PERN, Daniel Świętochowski, ocenił podpisane porozumienie jako ważne wydarzenie dla bezpieczeństwa Polski. Zwrócił uwagę, że obecnie krajowy system rurociągowy jest zamknięty i funkcjonuje w izolacji, natomiast jego podłączenie do sieci NATO zapewni "ogromne zdolności utrzymania logistyki w sytuacji ewentualnego zagrożenia".

Źródło: Radio Zet
