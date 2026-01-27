Chaos w JSW. Spółka zawiesiła rozmowy ze związkowcami

"Reprezentatywne organizacje związkowe, powołując się na przekazy medialne zawierające wypowiedzi Marszałka Sejmu RP Włodzimierza Czarzastego, w istotny sposób zmieniły swoje stanowisko negocjacyjne. W związku z powyższym zarząd JSW został zmuszony do zawieszenia rozmów. Brak osiągnięcia porozumienia powoduje konieczność przeanalizowania przez zarząd alternatywnych form restrukturyzacji spółki" – czytamy w komunikacie JSW.

Władze JSW zaskoczone zmianą stanowiska związków

Spółka zaznacza, że do zmiany stanowiska negocjacyjnego związków zawodowych doszło pomimo wczorajszego zbliżenia stanowisk, osiągniętego podczas rozmów z udziałem wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony.

"Dzisiejsze wydarzenia stanowią istotny krok wstecz i prowadzą do przerwania ciągłości procesu negocjacyjnego. Zarząd JSW oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych pozostają zdeterminowani co do kontynuacji działań, których celem jest zabezpieczenie tysięcy miejsc pracy, interesu spółki i zapewnienia jej dalszego funkcjonowania" – czytamy dalej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Szef MAP: JSW powinno przetrwać

Myśląc w kategoriach interesów naszych własnych i bezpieczeństwa uważam, że JSW powinno przetrwać – powiedział w styczniu minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

W ostatnich tygodniach informowano o poważnych problemach spółki. JSW ma problemy z płynnością. Z tego powodu konieczne było rozpoczęcie negocjacji ze związkami zawodowymi. Rozmowy obejmują postulat m.in. zawieszenia niektórych świadczeń płacowych.

– My swego czasu, jak spotkałem się ze związkami zawodowymi, powiedzieliśmy wprost: "Zrobimy wszystko, żeby to, co zależy od Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Energii, bo pracujemy tutaj bardzo blisko, żebyśmy te rzeczy wspólnie zrealizowali”. Natomiast wszyscy musimy się na ten proces ratowania JSW w pewnym sensie złożyć – powiedział Balczun.

Minister przypomniał, że w ostatnim czasie przyjęto ustawę okołogórniczej, która obejmuje JSW. Nowe przepisy dają możliwość odchodzenia pracowników w trybie standardowym dla restrukturyzacji górnictwa na urlopy górnicze i oraz na redukcję zatrudnienia.

