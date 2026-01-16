Kryzys w JSW. Zarząd rozmawia ze związkami

W rozmowach ma wziąć udział wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.

"Zarząd JSW podkreśla niezmienną wolę dialogu oraz dążenie do osiągnięcia kompromisu, który uwzględni interesy wszystkich stron. Priorytetem pozostaje stabilność spółki oraz ochrona miejsc pracy w obecnych uwarunkowaniach rynkowych" – czytamy w komunikacie.

Rozmowy są elementem odpowiedzialnego i konstruktywnego procesu, mającego na celu wypracowanie rozwiązań sprzyjających dalszemu funkcjonowaniu i rozwojowi JSW, podkreślono.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Grupa JSW jest także jednym z największych pracodawców w Polsce (zatrudnia ponad 30 tys. osób). Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Szef MAP: JSW powinno przetrwać

Myśląc w kategoriach interesów naszych własnych i bezpieczeństwa uważam, że JSW powinno przetrwać – powiedział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

W ostatnich tygodniach informowano o poważnych problemach spółki. JSW ma problemy z płynnością. Z tego powodu konieczne było rozpoczęcie negocjacji ze związkami zawodowymi. Rozmowy obejmują postulat m.in. zawieszenia niektórych świadczeń płacowych.

– My swego czasu, jak spotkałem się ze związkami zawodowymi, powiedzieliśmy wprost: "Zrobimy wszystko, żeby to, co zależy od Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Energii, bo pracujemy tutaj bardzo blisko, żebyśmy te rzeczy wspólnie zrealizowali”. Natomiast wszyscy musimy się na ten proces ratowania JSW w pewnym sensie złożyć – powiedział Balczun.

Minister przypomniał, że w ostatnim czasie przyjęto ustawę okołogórniczej, która obejmuje JSW. Nowe przepisy dają możliwość odchodzenia pracowników w trybie standardowym dla restrukturyzacji górnictwa na urlopy górnicze i oraz na redukcję zatrudnienia.

