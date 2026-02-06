Przełom w JSW. Jest porozumienie ws. świadczeń

Uzgodnienia mają obowiązywać od 1 lutego 2026 r. do końca 2027 r. i stanowią element działań ratunkowych dla spółki, która zmaga się z poważnymi problemami finansowymi i płynnościowymi. O wypracowanych warunkach poinformowały w mediach społecznościowych Reprezentatywne Związki Zawodowe w JSW S.A.

Poważne zmiany w pensjach

Porozumienie przewiduje zawieszenie wypłaty 14. pensji za 2026 r. oraz przesunięcie wypłaty tzw. czternastki za 2025 r. na 2027 r. Zmienione zostały także zasady wypłaty nagrody barbórkowej i ekwiwalentu barbórkowego – świadczenia za lata 2025–2027 mają być wypłacane w transzach, rozłożonych nawet na kilka lat. Dodatkowo zawieszone zostaną m.in. deputat węglowy, część świadczeń socjalnych, wybrane premie oraz część benefitów pracowniczych, w tym elementy związane z Kartą Górnika. Wprowadzono także zmiany w zakresie świadczeń pośrednich, w tym ograniczenie wartości posiłków regeneracyjnych oraz zmianę zasad naliczania wynagrodzenia chorobowego według ogólnych przepisów prawa pracy.

Uzgodnienia przewidują mechanizm ewentualnego przywrócenia zawieszonych świadczeń. Jeśli sytuacja finansowa JSW poprawi się, możliwa będzie ich wypłata bez odsetek, zgodnie z mechanizmem tzw. cash-sweep, czyli podziału nadwyżek gotówkowych spółki. Jednocześnie spółka planuje działania restrukturyzacyjne, w tym ograniczenie zatrudnienia w wybranych obszarach administracyjnych oraz wdrożenie programów dobrowolnych odejść, z których mogłoby skorzystać kilka tysięcy pracowników. Ostateczne wejście porozumienia w życie zależy od wyniku referendum pracowniczego.

Spółka zawiesiła rozmowy ze związkowcami

Do zawarcia porozumienia doszło po okresie poważnych napięć negocjacyjnych. Pod koniec stycznia zarząd JSW zawiesił rozmowy ze stroną społeczną, wskazując na nagłą zmianę stanowiska organizacji związkowych. Jak informowała spółka, związki – powołując się na przekazy medialne zawierające wypowiedzi marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który odwiedził Jastrzębską Spółkę Węglową pod koniec stycznia 2026 roku.

Na briefingu prasowym Czarzasty podkreślił trudną sytuację JSW, wskazując na konieczność szybkiego działania i koordynacji na szczeblu rządowym. Zaznaczył, że problemy spółki wynikają m.in. z rozproszenia kompetencji w rządzie oraz braku skutecznego zarządzania. Apelował o powołanie zespołu, który kompleksowo zajmie się problemami JSW, aby uniknąć dalszych komplikacji. Jego słowa w istotny sposób zmodyfikowały swoje podejście do negocjacji. W efekcie zarząd ogłosił konieczność przeanalizowania alternatywnych scenariuszy restrukturyzacji.

JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego typu hard w Unii Europejskiej oraz znaczącym producentem koksu. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2011 r. i ma kluczowe znaczenie dla europejskiego łańcucha dostaw dla hutnictwa.

