Siemoniak reaguje na słowa Kaczyńskiego: Jeszcze kosmitami niech postraszy

SAFE to unijny mechanizm finansowania inwestycji militarnych. Część państw członkowskich UE ma zaciągnąć pożyczki na cele obronne oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego. Co ważne, kredytu nie biorą Niemcy.

Zdaniem opozycji SAFE to "pułapka", żeby wpuścić nasz kraj w wieloletni kredyt kontrolowany przez Brukselę, podczas gdy Polska mogłaby samodzielnie pożyczyć pieniądze na rynkach światowych.

Przedstawiciele koalicji rządzącej przekonują, że ponad 80 proc. pożyczonych pieniędzy będzie wydatkowanych w polskim przemyśle zbrojeniowym, a także podkreślają, iż to najkorzystniejsza oferta na rynku, bo oprocentowana na 3-4 proc. Lista zakupów jest niejawna. Rząd zapowiada, że w ciągu kilku/kilkunastu dni zostanie częściowo ujawniona. Polska ma zacząć spłacać kredyt po upływie 10-letniej karencji.

Prezes PiS: My ten niemiecki but odrzucamy

– Niemcy są ostatnim krajem w Europie, który powinien dążyć do przywództwa. Doprowadził do drugiej wojny światowej, a przedtem miał wielki udział w doprowadzeniu do pierwszej, nie rozliczył się, nie ukarał zbrodniarzy, nie wypłacił reparacji. To jest państwo postnazistowskie – powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Takie państwo powinno siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje, a nie próbować przewodzić – stwierdził.

– Polska niepodległość nie ma ceny i nawet gdybyśmy mieli nieco więcej zapłacić, to to jest nieporównanie bardziej opłacalne dla Polski niż to, co jest nam proponowane. Bo proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy – mówił lider Prawa i Sprawiedliwości. – Unia Europejska jest dzisiaj pod decydującym wpływem Niemców – dodał.

Siemoniak o Kaczyńskim: Kosmitami niech postraszy

"Straszyć Niemcami, bo Wojsko Polskie i polski przemysł obronny skorzystają z 200 mld zł z programu SAFE to potrafi tylko prezes Kaczyński. Jeszcze kosmitami niech postraszy" – zareagował za pomocą platformy X Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.

– Tu już argumenty nie wystarczają, tu są potrzebne egzorcyzmy. Prezesowi naprawdę się coś odkleiło – skomentował podczas swojej konferencji prasowej wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pytany przez dziennikarzy o słowa prezesa PiS.

