Dwóch panów w wannie
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kultura
  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Dwóch panów w wannie

Dodano: 
Kadr z filmu "Król i zdobywca"
Kadr z filmu "Król i zdobywca" Źródło: YouTube / CANAL+ Polska
OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Są powody do narzekania na Hollywood dokonujące neomarksistowskiego samobójstwa, ale pamiętajmy, że jest i drugie jądro ciemności.

Nazywa się BBC. Do ostatnich wielkich dokonań tej firmy należy np. „ugejowienie” serialu „Dr Who” do tego stopnia, że nikt nie chce go oglądać i właściciele franczyzy szukają w tej chwili kogoś, kto odkupi prawa do ikonicznej postaci i zrobi z nią, co chce.

Miniseria „Król i zdobywca” to doskonały przykład tego, jak zmarnować intrygujący materiał wyjściowy. Michael Robert Johnson zabrał się do rekonstrukcji wydarzeń historycznych wiodących do bitwy pod Hastings (rok 1066), czyli ostatecznego podboju Anglii przez Normanów. Tyle że ani to rekonstrukcja, ani historyczna – żonglerki postaciami i wydarzeniami autentycznymi dokonano po to, by… No właśnie, po co? Dialogi brzmią irytująco współcześnie, jakby pisano je, podsłuchując, o czym gada się w kawiarniach przy sojowym latte, to znaczy postacie nie zachowują się jak książęta czy królowie, lecz paplają przemądrzale.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także