TVP w likwidacji pominęła Nawrockiego. Teraz może mieć problemy

KRRiT przypomina w komunikacie, że podczas transmisji komentatorzy Telewizji Polskiej w likwidacji – Marek Rudziński i Piotr Sobczyński – poinformowali widzów jedynie o udziale w ceremonii otwarcia ministra sportu i turystyki, reprezentującego rząd. Nie poinformowali zaś o obecności na uroczystości prezydenta Karola Nawrockiego.

„Zdaniem widzów stanowiło to przejaw selektywnego i nierzetelnego informowania odbiorców” – czytamy.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. TVP w likwidacji nie wspomniała o obecności Nawrockiego

Agnieszka Glapiak wskazała, że „pominięcie informacji o udziale urzędującego prezydenta RP w wydarzeniu o międzynarodowej randze, transmitowanym przez nadawcę publicznego, nie może być traktowane jako przypadkowe uchybienie redakcyjne”. „Tego rodzaju działanie stanowi poważne naruszenie standardów rzetelności, bezstronności oraz kompletności przekazu, do których zobowiązana jest telewizja publiczna” – oceniła przewodnicząca KRRiT.

W komunikacie podkreślono, iż „szczególny niepokój KRRiT budzi fakt, że nie było to zdarzenie odosobnione”. Przypomniano, że „podobnych sytuacji, kiedy podczas ważnych państwowych uroczystości nie relacjonowano na żywo przemówienia prezydenta RP lub pomijano jego udział w tego typu wydarzeniach, było więcej”. „Należy podkreślić, że powtarzalność tego rodzaju przypadków dodatkowo wzmacnia wątpliwości co do standardów realizacji misji informacyjnej przez nadawcę publicznego” – dodano.

Skargi na TVP w likwidacji do KRRiT

Widzowie skierowali liczne skargi na TVP w likwidacji do KRRiT, w których wskazywali m.in. na naruszenie prawa do pełnej informacji oraz brak równego traktowania konstytucyjnych organów państwa. „Podnoszono również wątpliwości co do intencjonalnego charakteru pominięcia oraz jego sprzeczności z misją publiczną nadawcy” – czytamy.

KRRiT sprawdzi teraz, czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, w szczególności w zakresie obowiązku rzetelnego, bezstronnego i odpowiedzialnego informowania opinii publicznej.

Agnieszka Glapiak podkreśliła ponadto, że media publiczne mają szczególną odpowiedzialność za sposób relacjonowania wydarzeń o znaczeniu państwowym i międzynarodowym, a wszelkie działania mogące nosić znamiona pomijania lub marginalizowania konstytucyjnych organów władzy będą oceniane ze szczególną uwagą.

