Propozycja Tuska w Berlinie wywołała szok. Są wyniki sondażu

W poniedziałek (1 grudnia) w Berlinie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska i kanclerza Friedricha Merza. Podczas ich wspólnej konferencji prasowej Tusk był pytany m.in. o reparacje wojenne i zadośćuczynienie dla polskich ofiar, które jeszcze żyją.

– Jeśli chodzi o symboliczne wsparcie ze strony Niemiec dla tych żyjących jeszcze bezpośrednich ofiar II wojny światowej, to oczywiście będę o tym jeszcze rozmawiał dzisiaj. I uświadomię taką oczywistą, smutną rzecz: jest ich w tej w chwili, według szacunków fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, (...) około 50 tys. – stwierdził szef rządu.

Jak dodał, gdy rozmawiał w ostatnich latach o zadośćuczynieniu z poprzednim kanclerzem Olafem Scholzem, było to ok. 60 tys. osób. – Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest – zwrócił się do Niemców.

– Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić – zakończył premier.

Polska zapłaci ofiarom Niemiec? Zapowiedź Tuska Polacy ocenili w sondażu

Najnowszy sondaż SW Research dla Onetu pokazuje, że Polacy mają wobec tej zapowiedzi poważne wątpliwości.

Na pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna wypłacić zadośćuczynienia dla żyjących Polaków – ofiar II wojny światowej, jeśli Niemcy nie podejmą takiej decyzji?", 43,3 proc. respondentów odpowiedziało "nie".

Z propozycją Tuska zgadza się 25,8 proc. badanych. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 30,9 proc. ankietowanych.

Onet podkreśla, że pomysł premiera cieszy się największym uznaniem w najmłodszej grupie wiekowej, do 24. roku życia (33,8 proc.), a najmniejszym w tej najstarszej, powyżej 50 lat (20,9 proc.).

Sondaż został zrealizowany w dniach 2-3 grudnia 2025 r. metodą wywiadów on-linie z udziałem 828 dorosłych osób.

