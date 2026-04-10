Tusk o nowym sondażu: Tak dużej różnicy jeszcze nie było

"Tak dużej różnicy jeszcze nie było!" – napisał premier w piątek (10 kwietnia) w serwisie X. Do swojego wpisu dołączył grafikę przedstawiającą słupki poparcia dla poszczególnych partii politycznych w najnowszym sondażu Opinia24.

Na kogo chcą głosować Polacy? Notowania KO w górę, PiS bez zmian, Konfederacja traci

Badanie wykazało, że liderem na polskiej scenie politycznej pozostaje Koalicja Obywatelska z poparciem 35,2 proc. To nieco więcej niż w poprzednim, marcowym sondażu, w którym głosowanie na KO zadeklarowało 34,2 proc. pytanych.

Prawo i Sprawiedliwość, które zajmuje drugie miejsce, może liczyć na 22 proc. głosów, czyli tyle samo, co przed miesiącem. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,8 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.).

Na czwartym miejscu uplasowała się Lewica z poparciem na poziomie 6,9 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.). Tuż za nią jest Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować 6,6 proc. respondentów (spadek o 0,6 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym znalazły się: Partia Razem – 4,6 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.), Polska 2050 – 3,1 proc. (wzrost o 1,6 pkt proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,9 proc. (spadek o 1,1 pkt proc).

6,2 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos (spadek o 0,6 pkt proc.). Odpowiedź "inna partia" wybrało 0,7 proc. pytanych (wzrost o 0,1 pkt proc.).

Najnowszy sondaż. Wyniki wśród zdecydowanych wyborców

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 7-9 kwietnia 2026 r. techniką mixed mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych Polaków. Wyniki pokazują odpowiedzi wśród zdecydowanych wyborców N=494.

