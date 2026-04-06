Nawrocki liderem. W nowym sondażu pokonał Tuska i Czarzastego

IBRiS na zlecenie PAP zrealizował sondaż, w którym poprosił o ocenę działalności prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska oraz marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Polacy ocenili Nawrockiego. Prezydent ma najwięcej pozytywnych ocen

Z nowego sondażu IBRiS dla PAP wynika, że 50 proc. respondentów dobrze ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego, w tym zdecydowanie dobrze – 24 proc.

Negatywnie o pracy prezydenta wypowiedziało się 46 proc. ankietowanych, z czego niemal 28 proc. ocenia działalność Karola Nawrockiego jako zdecydowanie jako złą.

4 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Tak Polacy oceniają pracę Donalda Tuska

Z kolei działalność premiera Donalda Tuska w marcu pozytywnie oceniło 37 proc. badanych, w tym 13 proc. zdecydowanie dobrze wypowiedziało się o pracy szefa rządu.

Negatywną opinię o działalności Donalda Tuska wyraziło 57 proc. respondentów, z czego 35 proc. wybrało odpowiedź: „zdecydowanie źle”.

Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 6 proc. Polaków.

Co ankietowani sądzą o działalności Włodzimierza Czarzastego?

Działalność marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego ocenia pozytywnie 42 proc. ankietowanych, z czego 28 proc. ocenia pracę marszałka Sejmu „raczej dobrze”.

Negatywną opinię o działalności Włodzimierza Czarzastego ma 50 proc. badanych, wśród których 35 proc. oceniło lidera Nowej Lewicy „zdecydowanie źle”.

Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 8 proc. respondentów.

Sondaż IBRiS dla PAP SA w likwidacji został przeprowadzony w dniach od 27 do 28 marca 2026 roku metodą CATI na próbie liczącej 1067 dorosłych Polaków.

