Nawrocki czy Tusk? To jemu bardziej ufają Polacy

Pytanie o to, komu obecnie bardziej ufają Polacy – Karolowi Nawrockiemu czy Donaldowi Tuskowi – padło w wywiadzie przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Jego wyniki pokazują, że w ogólnym zestawieniu to prezydent cieszy się większym zaufaniem.

Nawrocki czy Tusk? Komu bardziej ufają Polacy?

Na Karola Nawrockiego wskazało łącznie 41,5 proc. respondentów, z czego 28,8 proc. z tej grupy zadeklarowało, że "zdecydowanie bardziej" ufa głowie państwa, a 12,7 proc. – "raczej bardziej".

Szef rządu uzyskał w badaniu 37,1 proc. wskazań. Łącznie zaufanie do premiera wyraziło 371 proc. uczestników badania, z czego 25,2 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie bardziej", a 11,9 proc. "raczej bardziej".

Aż 16,9 proc. respondentów zadeklarowało, że nie ufa żadnemu z tych polityków, co – jak podkreśla WP – stanowi znaczącą grupę rozczarowanych obecnym konfliktem na szczytach władzy.

"Zamknięci w twierdzach twardych elektoratów"

Opisując bardziej szczegółowo wyniki sondażu, portal zwraca uwagę, że obaj politycy "pozostają zamknięci w twierdzach swoich twardych elektoratów". Co to oznacza?

Otóż okazuje się, że dla sympatyków obecnej ekipy rządzącej wybór między Nawrockim a Tuskiem jest jednoznaczny. Aż 88 proc. respondentów tej grupy oznajmiło, że bardziej ufa premierowi. Dla porównania Karola Nawrockiego wskazało w tej grupie tylko 4 proc.

Podobnie prezentuje się sytuacja w przypadku elektoratów opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i partii Razem. "78 proc. sympatyków opozycji ufa bardziej prezydentowi (60 proc. ufa mu "zdecydowanie"). Donald Tusk w tym elektoracie praktycznie nie istnieje jako postać godna zaufania (łącznie 5 proc. wskazań)" – czytamy.

Najbardziej zmęczeni konfliktem. Nie ufają ani prezydentowi ani premierowi

Serwis zwraca uwagę na jeszcze jedną grupę, która wyłania się z badania. Mowa tu o wyborcach niezdecydowanych i niegłosujących.

Tu, jak podkreśla portal, najbardziej widoczne jest zmęczenie konfliktem. Największa grupa w tym segmencie, bo aż 38 proc., nie ufa ani prezydentowi, ani premierowi. Jeśli zaś chodzi o tych, którzy dokonali wyboru, częściej wskazywano na Karola Nawrockiego (32 proc.) niż na Donalda Tuska (18 proc.).

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 13-15 marca 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

