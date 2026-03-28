Polacy wolą koalicję Konfederacji z Tuskiem. Zaskakujący sondaż

Gdyby wyborcy mieli do wyboru wyłącznie takie dwa warianty koalicyjne, nieznaczną przewagę uzyskałby sojusz Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją — wynika z najnowszego sondażu SW Research dla portalu rp.pl.

Na taki układ wskazało 35,3 proc. respondentów. Z kolei koalicję PiS–Konfederacja–Konfederacja Korony Polskiej wybrałoby 32 proc. badanych.

Duża grupa ankietowanych zadeklarowała jednak, że w takim scenariuszu wybór byłby im obojętny. Taką odpowiedź wskazało 32,6 proc. uczestników badania.

Oznacza to, że różnica między obiema rozważanymi konfiguracjami koalicyjnymi jest niewielka i mieści się w granicach kilku punktów procentowych. Jednocześnie niemal co trzeci respondent nie opowiedział się jednoznacznie po żadnej ze stron.

Co ciekawe, wśród kobiet dominuje odpowiedź, że byłoby im obojętne, która koalicja przejęłaby władzę (39,1 proc.). Wśród mężczyzn 37,7 proc. opowiedziało się za koalicją KO-Konfederacja, a 36,5 proc. za koalicją PiS-Konfederacji-Korona.

Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych, przygotowanym przez pracownię Social Changes dla telewizji wPolsce24. Na ugrupowanie to chce głosować 32 proc. badanych (spadek poparcia w porównaniu z badaniem z lutego o 1,8 pkt. proc.)

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28 proc. (wzrost o 0,5 pkt. proc.) Oznacza to czteropunktową przewagę KO nad największą partią opozycyjną.

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, którą wskazało 13 proc. respondentów. Do Sejmu weszłyby również Lewica z poparciem na poziomie 8 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej, która uzyskała 5 proc.(spadek o 1,5 pkt. proc.).

Pod progiem wyborczym znalazły się natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,5 proc., Razem – 4 proc. oraz Polska 2050, którą poparło 2 proc. ankietowanych.

3,5 proc. badanych zadeklarowało, że nie wie jeszcze, na kogo oddałoby głos.

