PiS zaczął odrabiać straty? Kłopoty Brauna w nowym sondażu

Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych, przygotowanym przez pracownię Social Changes dla telewizji wPolsce24. Na ugrupowanie to chce głosować 32 proc. badanych (spadek poparcia w porównaniu z badaniem z lutego o 1,8 pkt. proc.)

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28 proc. (wzrost o 0,5 pkt. proc.) Oznacza to czteropunktową przewagę KO nad największą partią opozycyjną.

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, którą wskazało 13 proc. respondentów. Do Sejmu weszłyby również Lewica z poparciem na poziomie 8 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej, która uzyskała 5 proc.(spadek o 1,5 pkt. proc.).

PSL i Razem poza Sejmem

Pod progiem wyborczym znalazły się natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,5 proc., Razem – 4 proc. oraz Polska 2050, którą poparło 2 proc. ankietowanych.

3,5 proc. badanych zadeklarowało, że nie wie jeszcze, na kogo oddałoby głos.

Badanie zostało przeprowadzone przez Social Changes dla wPolsce24 na próbie 1000 osób w dniach 16–26 marca.

Ranking zaufania do polityków

W środę pojawił się najnowszy ranking zaufania do polityków CBOS. Pozycję lidera utrzymał prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa uzyskała 52 proc. pozytywnych ocen (bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem).

Tuż za Nawrockim uplasował się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Liderowi PSL ufa 46 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 1 pkt proc. Na najniższym stopniu podium znalazł się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zaufanie do niego wskazało 44 proc. badanych (bez zmian). Kolejne miejsce w rankingu przypadło prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu, któremu ufa 43 proc. ankietowanych. Za nim znalazł się premier Donald Tusk z 38 proc. wskazań. Najlepszy wynik spośród polityków sejmowej opozycji zanotowali liderzy Konfederacji – Krzysztof Bosak (37 proc.) oraz Sławomir Mentzen (35 proc.).

