Ranking zaufania do polityków. Nawrockiemu rośnie nowy rywal?

CBOS zauważył, że marzec nie przyniósł większych zmian w rankingu zaufania do polityków. Pozycję lidera utrzymał prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa uzyskała 52 proc. pozytywnych ocen (bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem).

Tuż za Nawrockim uplasował się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Liderowi PSL ufa 46 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 1 pkt proc. Na najniższym stopniu podium znalazł się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zaufanie do niego wskazało 44 proc. badanych (bez zmian). Kolejne miejsce w rankingu przypadło prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu, któremu ufa 43 proc. ankietowanych. Za nim znalazł się premier Donald Tusk z 38 proc. wskazań.

Ranking zaufania do polityków

Najlepszy wynik spośród polityków sejmowej opozycji zanotowali liderzy Konfederacji – Krzysztof Bosak (37 proc.) oraz Sławomir Mentzen (35 proc.).

twitter

Dalej znaleźli się: wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia (33 proc.), współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg (31 proc.), marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (31 proc.), były premier Mateusz Morawiecki (31 proc.), minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek (28 proc.), marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (28 proc.), prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (27 proc.), minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (23 proc.), wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (22 proc.), szef MSWiA Marcin Kierwiński (22 proc.), minister finansów i gospodarki Andrzej Domański (21 proc.), lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (21 proc.), minister funduszy i przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (19 proc.) oraz wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (17 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 5-15 marca 2026 r., na grupie 1012 osób, metodami CAPI, CATI i CAWI.

