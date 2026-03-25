"Dokonała samowykluczenia". Zamieszanie wokół europoseł Konfederacji

Ewa Zajączkowska-Hernik poinformowała w środę, że zmieniła frakcję w Parlamencie Europejskim. Europoseł opuściła szeregi Europy Suwerennych Narodów i dołączyła do grupy Patrioci dla Europy. "Dla mnie to bardzo ważna decyzja i ogromny krok naprzód. Pozostaję w Konfederacji, z którą pragnę zmienić Polskę na lepsze i w ramach której wystartuję do Sejmu RP w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. A teraz dalej będę walczyć o polskie sprawy w europarlamencie, już w grupie Patriotów, która jest trzecią siłą w Parlamencie Europejskim. Jestem pewna, że będzie to silny impuls dla całej Konfederacji, który pozwoli mi jeszcze lepiej Was reprezentować i bronić interesu obywatelskiego" – napisała polityk w mediach społecznościowych.

"W ramach grupy Patrioci dla Europy będę miała przyjemność wzmocnić polską delegację europosłów Konfederacji, Annę Bryłkę i Tomasza Buczka oraz współpracować z imponującym zestawem bardzo ważnych europejskich ugrupowań – węgierskim Fideszem Viktora Orbana, francuskim Zjednoczeniem Narodowym Marine Le Pen i Jordana Bardelli, czeskim ANO Andreja Babisa, hiszpańskim VOX, austriackim FPO, włoską Ligą, holenderską PVV, czy portugalską Chegą. Łącznie 14 państw i 85 europosłów!" – czytamy.

Zajączkowska-Hernik wykluczona z partii Mentzena?

"Ewo, bardzo Ci dziękuję za te ponad 2 lata współpracy i kilka wspólnych kampanii wyborczych! Życzę Ci powodzenia u naszych przyjaciół Narodowców. Dalej działamy razem w Konfederacji dla dobra Polski!" – skomentował za pośrednictwem platformy X Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei. To tę frakcję w Konfederacji reprezentowała dotychczas Zajączkowska-Hernik.

– Ewa Zajączkowska-Hernik z nikim od nas nie konsultowała przejścia do innej grupy w europarlamencie. Tym samym, na mocy naszego statutu, dokonała samowykluczenia z partii – powiedział w rozmowie z Onetem Wojciech Machulski, rzecznik Nowej Nadziei.

Pojawiły się głosy, że Zajączkowska-Hernik zasili narodowe skrzydło Konfederacji. Chodzi o Ruch Narodowy, którego prezesem jest Krzysztof Bosak. Sama eurodeputowana zapewnia jednak, że nie zamierza rezygnować z członkostwa w Nowej Nadziei.

"Nie złożyłam rezygnacji z członkostwa w Nowej Nadziei, nie zamierzam rezygnować i nie zostałam poinformowana o wykluczeniu z partii. Ale najważniejsze jest to, co napisał Sławomir Mentzen – razem będziemy walczyć w ramach drużyny Konfederacji" – przekazała Onetowi Zajączkowska-Hernik. "Wysłaliśmy nasze pytania, jeszcze zanim uzyskaliśmy wypowiedź rzecznika partii Sławomira Mentzena" – zastrzegł portal.

Były lider KO nie wyklucza koalicji z Konfederacją. "Wszystko jest możliwe"Czytaj też:

"Czarnek będzie premierem wtedy, kiedy wicepremierami będą Braun i Mentzen"