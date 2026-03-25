Zajączkowska-Hernik zmienia barwy. "Dalej będę walczyć o polskie sprawy"

Europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik poinformowała o zmianach w przynależności do frakcje w Parlamencie Europejskim. "Dziś dołączyłam do europarlamentarnej grupy Patrioci dla Europy i opuściłam szeregi Europy Suwerennych Narodów! Dziękuję wszystkim europosłom i pracownikom grupy ESN, z którymi mogłam współpracować przez ostatnie kilkanaście miesięcy. To był dla mnie niezwykle cenny czas, dzięki któremu zdobyłam ogromne doświadczenie w pracy w Parlamencie Europejskim" – napisała Ewa Zajączkowska-Hernik w mediach społecznościowych.

Polityk zaznacza, że pozostaje w Konfederacji, z którą "pragnie zmienić Polskę na lepsze i w ramach której wystartuje do Sejmu RP w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych". W ten sposób europoseł ucięła spekulacje na temat jej możliwego przejścia do partii Grzegorza Brauna.

Zajączkowska-Hernik zapowiada, czym się zajmie

"Teraz dalej będę dalej walczyć o polskie sprawy w europarlamencie, już w grupie Patriot ów, która jest trzecią siłą w Parlamencie Europejskim. Jestem pewna, że będzie to silny impuls dla całej Konfederacji, który pozwoli mi jeszcze lepiej Was reprezentować i bronić interesu obywatelskiego. W ramach grupy Patrioci dla Europy będę miała przyjemność wzmocnić polską delegację europosłów Konfederacji, Annę Bryłkę i Tomasza Buczka oraz współpracować z imponującym zestawem bardzo ważnych europejskich ugrupowań – węgierskim Fideszem Viktora Orbana, francuskim Zjednoczeniem Narodowym Marine Le Pen i Jordana Bardelli, czeskim ANO Andreja Babisa, hiszpańskim VOX, austriackim FPO, włoską Ligą, holenderską PVV, czy portugalską Chegą. Łącznie 14 państw i 85 europosłów!" – wskazuje Zajączkowska-Hernik.

"Każda z tych partii w swoim kraju albo sprawuje władzę, albo jest rosnącą w siłę opozycją, która broni suwerenności narodowej państw członkowskich, nie akceptuje paktu migracyjnego i masowej migracji, sprzeciwia się Zielonemu Ładowi, ETS-om i całej unijnej polityce klimatycznej i chce skończyć z zamordystycznym dyktatem Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. To niezwykle ważne dla mnie sprawy, które nas łączą i teraz będą mogła walczyć o nie wspólnie z tak silnymi sojusznikami!" – podkreśla eurodeputowana.

"Kochani, przed nami przeogromne wyzwania. Zarówno na forum Unii Europejskiej, gdzie musimy walczyć o odrzucenie ETS-ów, dyrektywy EPBD o przymusowych remontach klimatycznych budynków, paktu migracyjnego i wielu innych bzdur, jak i w Polsce, gdzie w przyszłym roku trzeba odsunąć od władzy rząd Tuska, który szkodzi naszemu państwu na każdej płaszczyźnie jego funkcjonowania. Musimy przywrócić normalność w Polsce i całej Europie, musimy sprawić, by zwykłym ludziom żyło się lepiej! To wielkie cele jakie przed nami stoją. Musimy to zrobić dla dobra naszego społeczeństwa i naszych dzieci, przyszłych pokoleń Polaków. Nie możemy ich zawieść. W tym wszystkim potrzebuję Waszego wsparcia i ogromnej mobilizacji. Ja ze swojej strony zrobię wszystko, co w mojej mocy i już szykuję kolejną niespodziankę, która pomoże nam jednoczyć się i osiągać wspólne cele. Szczegóły niebawem! Jeśli zechcecie podążać ze mną tą drogą w kierunku normalności i suwerenności, będę przeszczęśliwa i obiecuję, że nie zawiodę. Wspólnie walczmy o lepszą Polskę, bo Ojczyzna to nasze wspólne dobro, musimy jej bronić zawsze i wszędzie!" – zakończyła swój wpis.

