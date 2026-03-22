Były lider KO nie wyklucza koalicji z Konfederacją. "Wszystko jest możliwe"

W niedzielnym programie "Polityczny WF z gościem" były lider Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna został zapytany, czy po najbliższych wyborach parlamentarnych wyobraża sobie "jakiś punktowy, bardzo pragmatyczny sojusz z częścią Konfederacji".

– Partia Sławomira Mentzena będzie tracić w sondażach. Mówię o tym dlatego, bo wiemy, że tam są różne bloki i różne części tej Konfederacji. I one nie zawsze ze sobą chciały dobrze współpracować. Dlatego uważam, że wszystko jest możliwe. Ale to sytuacja, o której będziemy mówić przed samymi wyborami, a tak naprawdę w czasie wieczoru wyborczego – powiedział senator KO.

Schetyna o potencjalnym koalicjancie: Trzeba mu pomóc się zbudować

– Cały świat skręca w prawo – zauważył Schetyna, odpowiadając na uwagę, że w Koalicji Obywatelskiej "widać wyraźny skręt w prawo", chociażby w kwestii ochrony granic czy systemu ETS.

– Proszę spojrzeć na południe Europy, to najbardziej socjalne, otwarte. Lewicowy premier Hiszpanii Pedro Sanchez wie, że musi inwestować w bezpieczeństwo. To jest kopernikańskie, jeśli chodzi o takie kraje jak Cypr, Portugalia czy Włochy. One dotąd myślały o kompletnie innych rzeczach. Podobnie było w krajach skandynawskich, które do niedawna skupiały się na polityce socjalnej, a dziś wchodzą do NATO, przerzucają pieniądze z lewej kieszeni do prawej. Wiedzą, że muszą łożyć na bezpieczeństwo i przekonywać do tego własnych wyborców. Tak po prostu jest – mówił dalej.

– Świetnym przykładem jest ETS. Albo weźmiemy głęboki oddech i zaczniemy te radykalne, ultraambitne cele kłaść na stole i je dobrze oglądać, albo będziemy inwestować w radykalną prawicę, w wyborczy wynik radykalnej prawicy w krajach europejskich. Dla niej to jest antyeuropejskie paliwo, bo europejska gospodarka jest coraz mniej konkurencyjna – oznajmił senator KO.

Dopytywany o wyborcze warianty, polityk stwierdził, że "pomysłów na wybory jest wiele". – Można wygrywać samodzielnie albo składać koalicję. (...) Nie chcę powiedzieć, że "trzeba sobie wychować koalicjanta", ale na pewno trzeba mu pomóc się zbudować. Trzeba mieć pomysł, jak będzie wyglądać większość parlamentarna po wyborach – powiedział.

Zamieszania ciąg dalszy. Kolejny protest po wyborach w Koalicji Obywatelskiej

