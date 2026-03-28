Polityk nie wytrzymała. Opublikowała listę działaczy KO skazanych za pedofilię

Od kilku dni Polska żyje aferą z Kłodzka (woj. dolnośląskie). 45-letni Przemysław L. został skazany na 25 lat więzienia za przestępstwa seksualne popełnione na nieletnich dziewczynkach, zoofilię oraz rejestrowanie tych czynów na filmach i zdjęciach. Jego była żona Kamila L., w przeszłości działaczka Platformy Obywatelskiej, została skazana na 6,5 roku pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy małoletniej – swojej córce z poprzedniego związku, będącej ofiarą gwałtu, a także współudział w znęcaniu się nad zwierzętami.

Koalicja Obywatelska znalazła się po tych doniesieniach w ogniu krytyki. Ewa Zajączkowska-Hernik pisze o tej partii "Pedofilia Obywatelska".

"Jestem matką dwójki dzieci, córeczka ma 4 latka. Dla mnie środowisko Platformy właśnie stało się symbolem bestialstwa i krzywdzenia tych, którzy nawet nie mogą się bronić – dzieci. Symbolem okrucieństwa, które jest nie do pojęcia zdrowym umysłem i choćby podstawowymi zasadami moralnymi, które powinien posiadać każdy człowiek" – napisała europoseł Konfederacji na portalu X.

Zajączkowska-Hernik publikuje listę

Polityk przekonuje, że sprawa nie sprowadza się do Kłodzka, gdyż podobnych przykładów w szeregach KO jest znacznie więcej. "Tych wstrząsających przykładów jest wiele, to pewnie tylko niektóre z nich, ale nie jestem w stanie ich więcej szukać. Po ludzku zbiera mi się na wymioty" – napisała.

Następnie polityk w swym wpisie opublikowała listę osób związanych z KO skazanych za pedofilię:

❌ Kamila L. – kandydatka na radną powiatu kłodzkiego z list KO, działaczka KO w Kłodzku – ona skazana na 6,5 roku więzienia a jej mąż na 25 lat za pedofilię, zoofilię i gwałcenie własnej córki.

❌ Robert K. – pedofil z warszawskiego Targówka – obcował płciowo z 3 ofiarami poniżej 15. roku życia, a jego fundacja dostała 400 tys. zł od warszawskiego urzędu na zajęcia z... dziećmi.

❌ Rafał P. – szef młodzieżówki PO w Gnieźnie – wykorzystał seksualnie 3 chłopców poniżej 15. roku życia i szantażował ich nagimi zdjęciami.

❌ Piotr P. – szef struktur PO w powiecie złotowskim, trzykrotny kandydat na burmistrza – skrzywdził 14 dziewczynek, które zwabiał do swojego domu, skazany na 11 lat więzienia.

❌ Krzysztof F. – kandydat PO do sejmiku woj. zachodniopomorskiego, pełnomocnik marszałka z PO ds. walki z uzależnieniami – skazany za pedofilię i dawanie dzieciom narkotyków, w chwili przestępstwa dziewczynka miała 13 lat, chłopiec 16.

❌ Krzysztof P. – nauczyciel, trener sportowy i członek PO z Kłodzka, który wysyłał obrzydliwe zdjęcia niepełnosprawnemu 15-latkowi.

❌ Tomasz P. – działacz PO, wicedyrektor szpitala – prezentował 11-letnim dziewczynkom treści pornograficzne z udziałem dzieci i zwierząt.

❌ Piotr Z. – radny PO Gminy Smółdzino – skazany za wielokrotne gwałty na 13-letniej dziewczynce.

❌ Marek L. – radny PO z Żoliborza – zarzuty gwałtów i molestowania 14 dziewczynek na obozach sportowych

❌Łukasz M. – radny PO Dzielnicy Praga Północ w Warszawie – posiadał 3000 zdjęć i filmów z dziecięcą pornografią

"Przynajmniej część z tych osób była wystawiana w wyborach przez władze i promowana przez platformerską śmietankę, która dziś sprawuje najwyższe funkcje w państwie – ministrów, czy wicemarszałków. Nie ma mowy o zwykłych przypadkach, nieszczęśliwych zbiegach okoliczności – widać wyraźnie, że ohydna pedofilia i krzywdzenie niewinnych to w tym środowisku problem systemowy i wciąż AKTUALNY" – napisała.

Zajączkowska: Kim wy do cholery jesteście?

Europoseł stwierdziła, że rząd Donalda Tuska niedawno chciał nawet złagodzić przepisy Kodeksu karnego dla pedofilów, tylko weto prezydenta zatrzymało ten plan.

"Dlatego pytam – kim wy do cholery jesteście?! Co z was za ludzie? Możecie sobie zmieniać nazwy partii do woli, ale od tego nie uciekniecie" – napisała.

