"Polska pęknięta na pół". Sondaż ujawnia "głęboki rów"

Najnowszy sondaż United Surveys ujawnia głęboki rów, jaki wyżłobiła prezydentura Nawrockiego między wyborcami koalicji rządzącej a zwolennikami opozycji – pisze Wirtualna Polska, publikując wyniki przeprowadzonego badania. Respondentów zapytano w nim, jak ogólnie oceniają dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego.

Jak Polacy oceniają prezydenturę Karola Nawrockiego? Najnowszy sondaż

Okazuje się, że oceny negatywnie nieznacznie przeważają nad pozytywnymi. Łącznie krytycznie dotychczasowe dokonania prezydenta oceniło 49,8 proc. pytanych. 27 proc. z nich wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", zaś 22,7 proc. – "raczej źle".

Suma pozytywnych ocen wynosi zaś 47,1 proc. "Zdecydowanie dobrze" o prezydenturze Karola Nawrockiego wypowiedziało się 23,8 proc. uczestników badania, a "raczej dobrze" – 23,3 proc.

Tylko 3,1 proc. respondentów nie miało sprecyzowanej opinii na ten temat, co – jak zauważa WP, świadczy o tym, że styl sprawowania urzędu przez Karola Nawrockiego prawie nikogo nie pozostawia obojętnym.

Ocena zgodna z linią sympatii partyjnych

Wyniki sondażu pokazują ponadto, że ocena głowy państwa pokrywa się niemal idealnie z linią preferencji partyjnych. Świadczy o tym fakt, że aż 96 proc. zwolenników obecnej koalicji rządzącej działalność prezydenta ocenia negatywnie. Odmienne nastroje zaobserwować można w elektoracie partii opozycyjnych, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i partii Razem.

"Tutaj Karol Nawrocki cieszy się ogromnym zaufaniem. 88 proc. zwolenników opozycji ocenia go pozytywnie, przy czym ponad połowa (53 proc.) wystawia mu notę "zdecydowanie dobrą". Głosy krytyczne w tej grupie stanowią margines – 11 procent" – czytamy.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 13-15 marca 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

