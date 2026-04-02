Prezydent z mocnym poparciem Polaków. Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, że połowa respondentów dobrze ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego.

"Karol Nawrocki nadal częściej oceniany jest pozytywnie niż negatywnie"

W marcu 50 proc. badanych zadeklarowało pozytywną opinię na temat pracy głowy państwa. Negatywnie prezydenta ocenia 38 proc. ankietowanych (o 1 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej), a 12 proc. nie ma zdania. Jak podkreśla w komentarzu do wyników badań sam CBOS, "prezydent Karol Nawrocki nadal częściej oceniany jest pozytywnie niż negatywnie, a niewielkie przesunięcia nie wskazują na zmianę dotychczasowego trendu".

Notowania prezydenta wypadają zdecydowanie najkorzystniej chociażby w porównaniu z oceną działalności Sejmu. Ten pozytywnie ocenia jedynie 31 proc. respondentów, a aż 53 proc. ma o niej zdanie negatywne. Senat uzyskuje nieco lepsze wyniki – 34 proc. ocen pozytywnych i 39 proc. negatywnych. Zdecydowanie najwyższe notowania spośród instytucji publicznych utrzymuje Wojsko Polskie.

Zaufanie do prezydenta najwyższe mimo spadków u polityków

Silną pozycję Karola Nawrockiego w opinii publicznej potwierdzają również inne badania, w tym opublikowany kilka dni temu ranking zaufania przygotowany dla Onetu. Prezydent znalazł się na jego czele, uzyskując 46,3 proc. deklaracji zaufania. Drugie miejsce zajął Radosław Sikorski (42,6 proc.), który zanotował wyraźniejszy spadek. Na trzeciej pozycji znalazł się premier Donald Tusk z wynikiem 41 proc.

Na tle stabilnych notowań prezydenta wyraźnie słabiej wypadają oceny rządu. Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że liczba jego przeciwników wzrosła do 42 proc., podczas gdy zwolenników jest 33 proc. Jednocześnie odnotowano niewielką poprawę ocen samego premiera. Zadowolenie z tego, że Donald Tusk stoi na czele rządu, deklaruje 37 proc. badanych, choć większość – 53 proc. – pozostaje niezadowolona.

