"Nie do przyjęcia". Złość na Ukrainie po zapowiedzi Nawrockiego

Po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych sił specjalnych imię "Bohaterów UPA", prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie mu Orderu Orła Białego, którym w 2023 r. uhonorował go ówczesny prezydent Andrzej Duda.

W poniedziałek (8 czerwca) zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego, która przedstawiła Nawrockiemu swoją opinię w sprawie pozbawienia Zełenskiego odznaczenia. – Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie – przekazał jego rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz.

Ukraińcy niezadowoleni z sugestii Nawrockiego

Co nie może dziwić, propozycja odebrania Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia nie wywołała entuzjazmu na Ukrainie. Eksperci i politycy krytykują Polskę i polskiego prezydenta.

– Mamy bardzo ostrą, radykalną postawę ze strony prezydenta i jego administracji. I to sprzyja prawicowym, skrajnym, radykalnym siłom. Dlatego dziś słyszymy tak głośne oświadczenia, żądania, a nawet pewne ultimatum. Trzeba jednak zachować spokój, sięgnąć po dostępne narzędzia – negocjacje, konsultacje – i znaleźć wyjście z tej sytuacji – powiedział Andrij Deszczyca, dyplomata, były ambasador Ukrainy w Polsce w latach 2014-2022.

Z kolei historyk i polityk prof. Wołodymyr Wjatrowycz porównał Polskę do Rosji. W swojej wypowiedzi stwierdził, że żądania Warszawy dotyczące UPA można porównać z rosyjską narracją o nazizmie na Ukrainie.

– Dla Ukrainy taki sposób myślenia jest nie do przyjęcia – stoi bowiem w sprzeczności z prawdą historyczną oraz rzeczywistą rolą UPA jako ruchu niepodległościowego. Co więcej, ustępstwo w tej sprawie nie zatrzyma kolejnych żądań – wręcz przeciwnie, zachęci do dalszych prób ograniczania podmiotowości Ukrainy i prawa jej obywateli do samodzielnego kształtowania swojej pamięci historycznej, a co za tym idzie – swojej przyszłości – powiedział.

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