Nawrocki zmienił zdanie ws. orderu? "Zrozumiał, że się zagalopował"

Po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych sił specjalnych imię "Bohaterów UPA", prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie mu Orderu Orła Białego, którym w 2023 r. uhonorował go ówczesny prezydent Andrzej Duda.

W poniedziałek (8 czerwca) zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego, która przedstawiła Nawrockiemu swoją opinię w sprawie pozbawienia Zełenskiego odznaczenia. – Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie – przekazał jego rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz.

– Z tego tonu wynika jedno: że prezydent Nawrocki zrozumiał chyba, że się zagalopował, jeśli chodzi o swój pomysł na sprawę haniebnej, fatalnej decyzji prezydenta Zełenskiego – stwierdził Krzysztof Paszyk w rozmowie z WP.pl.

"Najpoważniejszy kryzys"

Jak dodał, otoczenie prezydenta ma świadomość, że mamy do czynienia z "najpoważniejszym kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich".

– Jeśli [kryzys – red.] nie zostanie w jakiś sposób zdeeskalowany, to będzie miał swoje negatywne konsekwencje – dodał. Jego zdaniem prezydent ocenił że obrany "kurs na ścianę" nie będzie dobry dla nikogo.

– Bo chociażby wczoraj Radosław Sikorski bardzo trafnie, uważam, obnażył hipokryzję i błędną logikę, która towarzyszyła decyzji o zapowiedzi odebrania Orderu Orła Białego Zełenskiemu, bo Gerhard Schroeder jest również tym, który posiada ten order – powiedział Paszyk.

Sybiha: To żołnierze wybrali nazwę

Z kolei szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha poinformował w środę (3 marca), że decyzja o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA" była wyborem żołnierzy. "Nasi obrońcy zasługują na bezwarunkowy szacunek. To właśnie oni dziś, kosztem własnego zdrowia, a często także życia, utrzymują linię frontu i bronią całej Europy przed rosyjskim zagrożeniem. Płacą za to najwyższą cenę" – podkreślił Sybiha.

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