Co z orderem dla Zełenskiego? Wawer: Ukraina jest państwem, które rozumie tylko siłę

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował nadać imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W reakcji na tę decyzję Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Prezydent Karol Nawrocki zwołał Kapitułę Orderu Orła Białego na poniedziałek. Jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

W poniedziałek Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał we wpisie na platformie X, że „Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie".

Zełenski bez Orderu Orła Białego?

Michał Wawer, wiceszef klubu Konfederacji, pytany przez DoRzeczy.pl, jak odebrał komunikat dotyczący tego, że prezydent podejmie decyzję "w odpowiednim czasie", odpowiedział, iż uważa, że "ze strony Kapituły mieliśmy wyraźny unik, po prostu brak rekomendacji".

– To jest przywilej bycia organem doradczym, że można zawsze decyzję po prostu zostawić komuś innemu, nie zajmować jednoznacznego stanowiska – dodał.

Poseł Konfederacji podkreślił, iż uważa, że "prezydent powinien skorzystać ze swoich uprawnień, odebrać to odznaczenie, a premier powinien dać swoją kontrasygnatę pod taką decyzją".

"Ukraina jest państwem, które rozumie tylko siłę"

– Natomiast pamiętajmy, że to jest wszystko sfera czysto symboliczna i to nie jest tak, że my dawaniem czy odbieraniem odznaczeń zmienimy politykę państwa ukraińskiego – zauważył.

Zwrócił uwagę, że "Ukraina jest państwem należącym do wschodniej cywilizacji, państwem, które rozumie tylko siłę, tylko transakcje i my powinniśmy odpowiednio do tego dostosować naszą politykę państwową – zacząć grozić konkretnymi rzeczami lub oferować konkretne rzeczy w zamian za coś, żeby zmienić politykę państwa ukraińskiego, zarówno w obszarze polityki historycznej, i gospodarczej, i militarnej, i technologicznej, a także w zakresie uzyskania gwarancji udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy".

– Wszystko, co chcemy, musimy teraz z Ukrainą wywalczyć, wynegocjować, a nie zdawać się na jakąś nadzieję, że jak my będziemy dawać rzeczy za darmo i dobrze ich traktować, to oni nam się odwdzięczą tym samym – dodał.

PiS zmienił zdanie w sprawie Ukrainy?

PiS popiera odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jednak, kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa wojna na Ukrainie, rządził PiS i pomagając Ukrainie nie prowadził z nimi twardej polityki. Michał Wawer pytany, jak odbiera zmianę zdania u polityków PiS, którzy nagle zrobili się antyukraińscy, odparł, że "w PiS do tej pory bardzo wielu polityków jest fanatycznie proukraińskich, tylko że oni w tej chwili się taktycznie ukrywają".

– Natomiast my nie powinniśmy ulegać jakiemuś złudzeniu, że PiS zmienił podejście, czy dojrzał do poważnej propaństwowej, propolskiej postawy. Gdyby oni teraz byli w rządzie, to byliby wobec Ukrainy równie ulegli, jak jest Donald Tusk. Widzieliśmy to przez osiem lat rządów PiS i widzieliśmy to w pierwszych latach po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie – przypomniał.

Ocenił, że politycy PiS stali w pierwszym szeregu proukraińskości i oddawania Ukrainie wszystkiego za darmo.

– Oni są współodpowiedzialni za to, że nie wynegocjowaliśmy wtedy, w tym najbardziej wrażliwym okresie, takich rzeczy jak właśnie gwarancja udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy, gwarancja transferu technologii, odejście od gloryfikacji banderyzmu i zabezpieczenia polskich interesów historycznych. To jest tak samo wina polityków PiS, jak polityków Platformy – stwierdził Michał Wawer.

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