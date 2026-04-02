Prezydent Nawrocki zdecydował o losie siedmiu ustaw. Co z reformą PIP?

– W debacie publicznej, w mediach często słyszycie tylko jedno słowo: weto. Ale prawda jest zupełnie inna. Podpisałem ponad sześć razy więcej ustaw niż zawetowałem: 184 ustaw podpisanych, 29 wet. To są fakty, nie polityczna narracja – mówił prezydent w nagraniu, które zamieścił w czwartek w mediach społecznościowych.

– Odpowiedzialność nie polega na podpisywaniu wszystkiego, nie polega też na blokowaniu tego co się da. Odpowiedzialność to działanie w imię interesu obywateli niezależnie od tego, czy to się politycznie opłaca czy nie. Będę korzystał z weta tam, gdzie uznam to za dobre dla Polski. Podpis czy weto – to jest zawsze decyzja przemyślana, skonsultowana i zakorzeniona w prawie i konstytucyjnej ochronie obywateli – zapewnił Karol Nawrocki.

Prezydent podpisał siedem ustaw

Prezydent Karol Nawrocki podpisał:

Ustawę z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2061);

Ustawę z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (nr druku sejmowego 2119);

Ustawę z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2150);

Ustawę z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (nr druku sejmowego 2163);

Ustawę z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (nr druku sejmowego 2160).

Nawrocki podpisał również nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (nr druku sejmowego 2245) oraz nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (nr druku sejmowego 2250), które jednocześnie postanowił skierować do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Reforma PIP

Prezydent podkreślił, że ustawa o PIP budziła jego poważne wątpliwości "od początku procedowania tego prawa". – Dotyczyły one przede wszystkim braku właściwego dialogu społecznego na etapie prac rządowych. Państwo nie może pomijać partnerów społecznych – to jest fundament zdrowej demokracji. Dlatego przed podjęciem decyzji przeprowadziłem szerokie konsultacje, zarówno ze związkami zawodowymi, jak i organizacjami przedsiębiorców – zaznaczył. Jak dodał, NSZZ "Solidarność" ostatecznie zarekomendował podpisanie tej ustawy. – Kluczowy był jeden warunek: wprowadzenie ścieżki sądowej. W państwie prawa to nie urzędnik powinien mieć ostatnie słowo, tylko niezawisły sąd. To zabezpiecza zarówno pracownika, jak i przedsiębiorcę. Każda decyzja będzie mogła zostać zweryfikowana – wskazał.

– Cały czas mam poważne wątpliwości co do części przepisów, zwłaszcza tych, które przyznają bardzo szerokie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wobec przedsiębiorców. Państwo musi być silne, ale nie może być nadmierne w swojej ingerencji. (...) Mówię też wprost: pełną odpowiedzialność za kształt tej ustawy ponosi oczywiście rząd – powiedział Karol Nawrocki.

– Należy niezwłocznie zacząć prace nad nowelizacją tej ustawy, uwzględnić przy tym uwagi NSZZ "Solidarność" i przywrócić pełen dialog społeczny. Bez tego to prawo nie będzie dobrze funkcjonować, będzie tylko generowało napięcia i konflikty. Trzeba zachować równowagę na rynku pracy poprzez jasne zasady, które są korzystne dla pracowników, ale uwzględniają też zdanie pracodawców oraz szanują wolność i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej – podsumował.

Gdy nowelizacja wejdzie w życie, Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe narzędzia do walki z tzw. śmieciowym zatrudnieniem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że celem ustawy jest przede wszystkim walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne i tym samym pozbawianie ich należnych im praw pracowniczych.

Najważniejszym założeniem ustawy jest nadanie okręgowym inspektorom pracy uprawnień do wydawania decyzji przekształcających nieprawidłowo zawartą umowę, np. umowę zlecenia, w umowę o pracę. Nie będzie to jednak jednoosobowa decyzja inspektora, lecz odpowiednio zaprojektowany, wieloetapowy proces chroniący wszystkie strony.

Prezydent uczcił pamięć Jana Pawła II. W symbolicznym miejscu

