Przybywa przeciwników rządu. Jak Polacy oceniają samego premiera?

Z opublikowanego w piątek sondażu Centrum Badań Opinii Społecznych wynika, że w marcu 2026 r. liczba zwolenników rządu nieznacznie obniżyła się z 34 do 33 proc. w porównaniu z badaniem z lutego. Liczba przeciwników gabinetu Donalda Tuska wzrosła z 41 do 42 proc.

Ponad jedna piąta badanych (21 proc.) deklaruje obojętność wobec obecnego obozu władzy. Natomiast 4 proc. respondentów wybrało w sondażu odpowiedź "trudno powiedzieć".

Notowania rządu i premiera w marcu 2026

CBOS zauważył jednocześnie, że w marcu minimalnie poprawiły się oceny wyników działalności rządu oraz wzrosło zadowolenie z premiera.

Pozytywnie pracę rządu oceniło 37 proc. ankietowanych, zaś negatywnie – 50 proc. Niejednoznacznie ewoluowały opinie o polityce gospodarczej rządu. Odsetek głosów pozytywnych nieznacznie się obniżył (35 proc.). Zarazem spadła też liczba respondentów wystawiających polityce gospodarczej rządu negatywne noty (51 proc.).

Minimalnie poprawiły się oceny samego premiera. Zadowolenie z faktu, że Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu wyraziła ponad jedna trzecia uczestników badania (37 proc.), a ponad połowa jest z tego niezadowolona (53 proc.).

Sondaż zrealizowano w dniach 5-15 marca 2026 r. na próbie liczącej 1012 osób (w tym: 64,4 proc. metodą CAPI; 20,2 proc. – CATI; 15,4 proc. – CAWI).

Ranking zaufania do polityków

W środę pojawił się najnowszy ranking zaufania do polityków CBOS. Pozycję lidera utrzymał prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa uzyskała 52 proc. pozytywnych ocen (bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem).

Tuż za Nawrockim uplasował się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Liderowi PSL ufa 46 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 1 pkt proc. Na najniższym stopniu podium znalazł się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zaufanie do niego wskazało 44 proc. badanych (bez zmian). Kolejne miejsce w rankingu przypadło prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu, któremu ufa 43 proc. ankietowanych. Za nim znalazł się premier Donald Tusk z 38 proc. wskazań. Najlepszy wynik spośród polityków sejmowej opozycji zanotowali liderzy Konfederacji – Krzysztof Bosak (37 proc.) oraz Sławomir Mentzen (35 proc.).

Czytaj też:

Alarm dla prezydenta. Sondaż pokazuje negatywny trendCzytaj też:

Polacy wskazali najgorszego ministra w rządzie Tuska