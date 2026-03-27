Alarm dla prezydenta. Sondaż pokazuje negatywny trend

"W marcu zapytaliśmy Polaków, jak oceniają prezydenta Karola Nawrockiego. Łącznie 47,4 proc. badanych ocenia go dobrze, co oznacza spadek pozytywnych ocen o 1,4 p.p. w porównaniu z lutym. Jednocześnie odsetek ocen negatywnych wzrósł o 2,5 p.p., wynosząc 38,9 proc." – wskazuje pracownia OPGB. Odpowiedź "ani dobrze, ani źle" wybrało 13,7 proc. respondentów.

W sierpniu, gdy został zaprzysiężony, 41,7 proc. Polaków oceniało prezydenta pozytywnie. Szczyt popularności Karol Nawrocki zanotował w grudniu 2025 roku, kiedy dobrze oceniało go 51,8 proc. respondentów. Od tego czasu zauważalny jest stopniowy spadek pozytywnych ocen wobec prezydentury Nawrockiego.

Łukasz Pawłowski, szef OGB, komentuje: "Od grudnia tendencja dla Prezydenta Karola Nawrockiego jest jednoznacznie negatywna. Rosną oceny negatywne, spadają oceny pozytywne. Im więcej Prezydenta w polityce tym bardziej spolaryzowane oceny. Pytanie gdzie jest strefa bólu w Kancelarii?".

Weta prezydenta. Polacy zabrali głos

W jednym z poprzednich sondaży, Polacy ocenili motywacje Karola Nawrockiego przy wetowaniu kolejnych ustaw. Wyniki nie są dla głowy państwa optymistyczne. W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski respondentom zadano następujące pytanie: "Biorąc pod uwagę dotychczasowe decyzje Karola Nawrockiego, jak ogólnie ocenia Pan/Pani motywacje prezydenta przy wetowaniu ustaw uchwalonych przez obecny Sejm?".

Okazuje się, że większość pytanych, bo 48,6 proc., uważa iż weta prezydenta podyktowane były wyłącznie chęcią zablokowania działań obecnego rządu. Z kolei w "wyłącznie merytoryczną troskę o państwo i jakość prawa" głowy państwa wierzy 32,5 proc. uczestników badania.

Z kolei 18,9 proc. osób nie potrafiło jednoznacznie ocenić motywacji Karola Nawrockiego.

Czytaj też:

