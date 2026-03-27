Alarm dla prezydenta. Sondaż pokazuje negatywny trend
Alarm dla prezydenta. Sondaż pokazuje negatywny trend

Prezydent RP Karol Nawrocki
Prezydent RP Karol Nawrocki Źródło: PAP / Paweł Supernak
Z nowego sondażu wynika, że od kilku miesięcy spadają pozytywne oceny prezydenta Karola Nawrockiego.

"W marcu zapytaliśmy Polaków, jak oceniają prezydenta Karola Nawrockiego. Łącznie 47,4 proc. badanych ocenia go dobrze, co oznacza spadek pozytywnych ocen o 1,4 p.p. w porównaniu z lutym. Jednocześnie odsetek ocen negatywnych wzrósł o 2,5 p.p., wynosząc 38,9 proc." – wskazuje pracownia OPGB. Odpowiedź "ani dobrze, ani źle" wybrało 13,7 proc. respondentów.

W sierpniu, gdy został zaprzysiężony, 41,7 proc. Polaków oceniało prezydenta pozytywnie. Szczyt popularności Karol Nawrocki zanotował w grudniu 2025 roku, kiedy dobrze oceniało go 51,8 proc. respondentów. Od tego czasu zauważalny jest stopniowy spadek pozytywnych ocen wobec prezydentury Nawrockiego.

Łukasz Pawłowski, szef OGB, komentuje: "Od grudnia tendencja dla Prezydenta Karola Nawrockiego jest jednoznacznie negatywna. Rosną oceny negatywne, spadają oceny pozytywne. Im więcej Prezydenta w polityce tym bardziej spolaryzowane oceny. Pytanie gdzie jest strefa bólu w Kancelarii?".

Weta prezydenta. Polacy zabrali głos

W jednym z poprzednich sondaży, Polacy ocenili motywacje Karola Nawrockiego przy wetowaniu kolejnych ustaw. Wyniki nie są dla głowy państwa optymistyczne. W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski respondentom zadano następujące pytanie: "Biorąc pod uwagę dotychczasowe decyzje Karola Nawrockiego, jak ogólnie ocenia Pan/Pani motywacje prezydenta przy wetowaniu ustaw uchwalonych przez obecny Sejm?".

Okazuje się, że większość pytanych, bo 48,6 proc., uważa iż weta prezydenta podyktowane były wyłącznie chęcią zablokowania działań obecnego rządu. Z kolei w "wyłącznie merytoryczną troskę o państwo i jakość prawa" głowy państwa wierzy 32,5 proc. uczestników badania.

Z kolei 18,9 proc. osób nie potrafiło jednoznacznie ocenić motywacji Karola Nawrockiego.

Źródło: X / OGB/WP
