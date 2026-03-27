Pięć kolejnych ustaw z podpisem prezydenta Nawrockiego

Na stronie internetowej głowy państwa czytamy, że 26 marca 2026 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki podpisał kolejne akty normatywne.

Prezydent RP podpisał nowe ustawy

Zatwierdzone przez prezydenta projekt to:

Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo wodne (nr druku sejmowego 2223);

Ustawa z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2076);

Ustawa z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (nr druku sejmowego 1816);

Ustawa z dnia 13 marca 2026 r. o niekaraniu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział po stronie Ukrainy w konflikcie zbrojnym wywołanym agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (nr druku sejmowego 1196);

Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (nr druku sejmowego 2201).

Weto do nowelizacji KPK

Z kolei 25 marca prezydent zawetował nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Nowela zakładała zmiany istotne z perspektywy środowiska kibicowskiego – to m.in. ograniczenie tzw. aresztów wydobywczych, wykluczenie z procesu dowodów zdobytych nielegalnie oraz modyfikację zasad dotyczących zeznań tzw. sześćdziesiątek, których wiarygodność od lat budzi kontrowersje przy sprawach o charakterze zbiorowym. "Decyzja została podjęta z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością" – napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

