Obniżka VAT i akcyzy na paliwo. Sejm proceduje w trybie pilnym

Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk poinformował, że rząd podjął decyzję o obniżce VAT i akcyzy na paliwo z 23 proc. do 8 proc. Obniżka w ramach pakietu CPN ma być jedynie tymczasowa – jest związana z wojną na Bliskim Wschodzie i będącego jej rezultatem wzrostu cen paliw. Rząd wprowadzi zarazem tymczasową cenę maksymalną na paliwa.

Wieczorem odbyło się specjalne posiedzenie rządu w tej sprawie. Premier Tusk opowiadał, że władza dokonała "radykalnej obniżki", mimo że ma ona być tylko na pewien czas. Szef rządu zapewnił jednocześnie, że nie ma ryzyka, żeby w Polsce zabrakło paliwa, bo kraj jest w tym zakresie zabezpieczony.

Rząd chce przyjąć ustawę wprowadzającą obniżkę jeszcze na trwającym właśnie 54. posiedzeniu Sejmu. Tusk podkreślił, że wolą rządu jest, by ustawę o potocznej nazwie "Ceny Paliw Niżej" udało się przyjąć jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Sejm obniży podatki na paliwa. Tylko tymczasowo

W związku z tym w czwartek późnym wieczorem parlamentarzyści niemal jednomyślnie wyrazili zgodę na procedowanie zmian w trybie pilnym, bez zachowania terminów określonych w regulaminie Sejmu. Skierowanie projektów do komisji poprzedziła dość burzliwa debata, w której posłowie oceniali zaproponowane rozwiązania. Co do potrzeby podjęcia inicjatywy panowała jednak zgoda.

Posłowie podjęli decyzję o przystąpieniu do pierwszego czytania projektów zmian w ustawach dotyczących cen paliw z pominięciem terminu określonego w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Zgodnie z tym przepisem "pierwsze czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od dnia doręczenia posłom druku projektu". Tym razem, projekt został przesłany tego samego dnia.

W przypadku nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, za odstąpieniem od tego wymogu opowiedziało się 396 posłów, przeciw było 14, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Z kolei za przystąpieniem do pierwszego czytania projektu ustawy o podatku akcyzowym bez zachowania regulaminowego terminu opowiedzieli się wszyscy obecni na sali parlamentarzyści – 410 osób. W piątek posłowie będą procedować dalej.

