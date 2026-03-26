Rząd reaguje ws. cen paliw. Tusk ogłosił pakiet CPN

Portal TVP Info podał w czwartek, że rząd podjął decyzję o obniżce VAT i akcyzy na paliwo. Szczegóły poznaliśmy na konferencji prasowej premiera Donalda Tuska.

– Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na podjęcie działań w pełni świadomi. W decydującej mierze sytuacja na rynku paliw na świecie i w Polsce będzie zależała od tego, co się dzieje na wojnie na Bliskim Wschodzie. Polski rząd dzisiaj o 18:00 na nadzwyczajnym posiedzeniu podejmie cały pakiet decyzji, aby w sytuacji, na którą nie mamy wpływu w Iranie i na Bliskim Wschodzie, mieć maksymalny wpływ na to, co możliwe, co w naszym zasięgu tutaj, w Polsce, aby ceny paliw były najniższe z możliwych w sytuacji dramatycznego wzrostu cen paliw na świecie – oznajmił szef rządu.

Tusk ogłosił decyzję. "Ceny Paliwa Niżej"

– Przygotowywaliśmy przez wiele dni taki scenariusz, w którym do wykorzystania są narzędzia, jakie są w dyspozycji rządu. Będziemy potrzebowali także zmian ustawowych – wskazał Donald Tusk. I zapowiedział specjalny pakiet CPN. – Cena Paliwa Niżej. Skrót jest znany, szczególnie mojemu pokoleniu, wszystkim się kojarzy ze stacjami benzynowymi – powiedział.

– Ten pakiet ma nie tylko uruchomić nasze możliwości jako państwa, jeśli chodzi o daniny publiczne związane z paliwami, ale ma też uniemożliwić zarabianie na tym kryzysie, na kieszeni polskich podatników, kierowców – mówił dalej premier. – Jeśli Sejm, Senat i prezydent zechcą wesprzeć nas w tej pracy, to jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi wszyscy powinniśmy zobaczyć ceny paliw obniżone o ok. 1,20 zł na litrze każdego z paliw – przekazał. Jak wyjaśnił, chodzi o obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. oraz obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego unijnymi przepisami, tj. o 29 gr na benzynę oraz o 28 gr na olej napędowy.

Szef rządu zapowiedział również, że wprowadzony zostanie mechanizm, który sprawi, że obniżkę cen na stacjach odczują kierowcy, a nie firmy, które zajmują się dystrybucją paliw. – Na okres stosowania obniżonych stawek podatkowych, VAT-u i akcyzy, wprowadzimy maksymalną cenę detaliczną na paliwa – poinformował.

– Cena maksymalna będzie ustalana każdego dnia. Jest to rozwiązanie na czas kryzysu wojennego. Będzie ustalana przez ministra energii na podstawie wyników średniej ceny hurtowej oraz minimalnych kosztów operacyjnych – wyjaśnił Tusk. – Przygotowujemy także kolejne rozwiązania takie jak podatek od nadmiarowych zysków koncernów naftowych – dodał.

