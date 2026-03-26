Obniżka VAT i akcyzy na paliwo. Tusk i Domański przedstawili szczegóły

Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk poinformował, że rząd podjął decyzję o obniżce VAT i akcyzy na paliwo z 23 proc. do 8 proc. Obniżka w ramach pakietu CPN ma być jedynie tymczasowa – jest związana z wojną na Bliskim Wschodzie i będącego jej rezultatem wzrostu cen paliw. Rząd chce przyjąć ustawę wprowadzającą obniżkę jeszcze na trwającym właśnie 54. posiedzeniu Sejmu.

Wieczorem odbyło się specjalne posiedzenie rządu w tej sprawie. Premier Tusk opowiadał, że władza dokonała "radykalnej obniżki", mimo że ma ona być tylko na pewien czas. Szef rządu zapewnił, że nie ma ryzyka, żeby w Polsce zabrakło paliwa, bo kraj jest w tym zakresie zabezpieczony.

Ceny Paliw Niżej. Tusk o CPN: Masywna propozycja

– Ceny Paliwa Niżej to chyba najbardziej masywna propozycja, jaką można sobie wyobrazić, jeśli chodzi o naszą interwencję – wskazał premier. – Jak wiecie, zdecydowaliśmy się na radykalną obniżkę zarówno jeśli chodzi o VAT na paliwa, akcyzę, a także na wprowadzenie czegoś, co trzeba robić zawsze z dużą ostrożnością, ale tutaj uznaliśmy, że to decyzja konieczna, czyli na możliwość wprowadzenia ceny maksymalnej, czyli takiej ceny regulowanej na stacjach benzynowych, tak aby wszystkie nasze decyzje, które mają przecież poważne konsekwencje budżetowe, żeby te decyzje rzeczywiście były pozytywnie odczuwalne przez końcowego odbiorcę – powiedział lider Koalicji Obywatelskiej.

– Cudów nie będzie. Będzie bardzo poważna, odpowiedzialna polityka, tak aby maksymalnie, jak to tylko jest możliwe, ochronić portfele polskich rodzin [...] Liczę na to, że zarówno dzisiaj wieczorem, jak i jutro wszystkie głosowania, a następnie podpis prezydenta, będą w odpowiednim czasie, możliwie szybko, tak aby narzędzia, jakie przygotowaliśmy, były do użycia możliwie szybko, na pewno jeszcze przed świętami – oznajmił prezes Rady Ministrów.

Domański: Podatek od nadmiarowych zysków dla koncernów

Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że przedłożone rozwiązania niosą za sobą koszty. Jeśli chodzi o obniżkę VAT-u mowa o koszcie rzędu 900 milionów złotych w ujęciu miesięcznym, dla akcyzy ten koszt sięga ok. 700 milionów złotych miesięcznie – opowiadał. – Są to z punktu widzenia budżetu poważne wydatki, dlatego też podejmujemy prace na rzecz wprowadzenia takiego specjalnego podatku, podatku od takich nadmiarowych zysków, aby te koncerny, te podmioty, które z uwagi na sytuację rynkową, wysokie ceny ropy, wysokie marże, mają te ponadwymiarowe zyski, aby zapłaciły wyższy podatek — dodał.

