Specjalne posiedzenie rządu jeszcze w czwartek. Ma dotyczyć cen paliw

Według zapowiedzi, spotkanie ma być poświęcone rosnącym cenom paliw.

"Zdecydowaliśmy się na podjęcie działań"

Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk stwierdził: – Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na podjęcie działań w pełni świadomi, że w decydującej mierze sytuacja na rynku paliw na świecie i w Polsce będzie zależała od tego, co się dzieje właśnie na tej wojnie, na Bliskim Wschodzie – powiedział.

Jak zapowiedział, jeszcze tego samego dnia rząd ma przyjąć pakiet rozwiązań, które mają ograniczyć skutki wzrostu cen dla kierowców i firm. – Polski rząd dzisiaj o 18:00 na nadzwyczajnym posiedzeniu podejmie cały pakiet decyzji, aby (…) mieć maksymalny wpływ na to, co możliwe (…) aby ceny paliw były najniższe z możliwych – podkreślił premier.

Program CPN – "Cena Paliwa Niżej"

Premier Donald Tusk ogłosił w czwartek, że rząd przygotował zestaw działań, określany roboczo jako "CPN – Cena Paliwa Niżej", który ma obejmować zarówno zmiany podatkowe, jak i mechanizmy ograniczające marże stacji benzynowych. Zgodnie z przekazanymi zapowiedziami, rząd chce w ten sposób zagwarantować, że ewentualne obniżki przełożą się bezpośrednio na ceny przy dystrybutorach. – Ten nasz pakiet ma (…) uniemożliwić zarabianie na tym kryzysie, na kieszeni polskich podatników, kierowców – zaznaczył Tusk.

Premier poinformował, że część rozwiązań będzie wymagała zmian ustawowych. Jak przekazał, rząd zakłada szybkie procedowanie przepisów przy współpracy z parlamentem i prezydentem. Jak podkreślił premier, jeśli plan zostanie w pełni wdrożony, kierowcy mogą odczuć wyraźną ulgę jeszcze przed świętami wielkanocnymi. – Jeszcze przed świętami wielkanocnymi wszyscy powinniśmy zobaczyć ceny obniżone o około 1,20 zł na litrze każdego z paliw – zapowiedział szef rządu.

