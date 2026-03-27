Prezydent w szatni piłkarzy po meczu. "Kto wygrał mecz?!"

Wygrana z Albańczykami była konieczna do tego, abyśmy mogli marzyć o mundialu. Mecz odbył się na PGE Narodowym w Warszawie. Na trybunach zgromadziło się ponad 56 tysięcy kibiców. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Albańczyków 1:0 po golu Arbera Hoxhy w 42. minucie. Na szczęście po przerwie polscy zawodnicy wyszli na boisko z nową energią i od pierwszy minut drugiej połowy meczu z poświęceniem walczyli o trafienie w bramkę rywali.

Biało-czerwoni szybko zaczęli odrabiać straty. Najpierw nasz najlepszy napastnik Robert Lewandowski w 63. minucie doprowadził do wyrównania. Dziesięć minut później Piotr Zieliński, w popisowym strzale z daleka, dał Polsce prowadzenie 2:1. Takim wynikiem zakończyło się całe spotkanie.

Po ostatnim gwizdku, na boisku i na trybunach zapanowała euforia. Zmaganiom polskiej reprezentacji przyglądał się prezydent Karol Nawrocki. Po meczu, przywódca zawitał do szatni naszej reprezentacji. "Drzwi do szatni otworzyły się z impetem, a do środka wszedł prezydent Karol Nawrocki. Jego energia udzieliła się wszystkim. Głośno wykrzyczał pytanie, które niosło w sobie całą radość tego wieczoru: 'Kto wygrał mecz?!'.Odpowiedź mogła być tylko jedna. Zmęczeni, ale szczęśliwi piłkarze odpowiedzieli jednym, potężnym głosem: 'Polska!'" – opisuje serwis supersport.se.pl.

Teraz czas na Szwecję

W czasie, gdy Polacy walczyli w Warszawie z Albanią, równolegle odbywał się inny mecz barażowy – Szwecja kontra Ukraina. "Szwecja bez najmniejszych problemów pokonała Ukrainę 3:1 i awansowała do finału baraży o mistrzostwa świata" – donoszą sportowefakty.wp.pl.

Teraz o wejście do rozgrywek tegorocznych Mistrzostw Świata Szwecja zagra z Polską. Mecz we wtorek 31 marca w Solnie.

XXIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.