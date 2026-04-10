Oni nie pójdą za Czarnkiem? Sondaż miażdży plan Kaczyńskiego

Wyniki sondażu na ten temat publikuje w piątek "Super Express".

Czarnek przyciągnie wyborców Konfederacji i Korony? Polacy nie mają wątpliwości

Gazeta zwraca uwagę, że niemal natychmiast po ogłoszeniu decyzji, że to Przemysław Czarnek będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, pojawiły się głosy, że to przemyślana strategia, której celem jest przyciągnięcie na powrót wyborców, którzy odpłynęli do Konfederacji i Korony Grzegorza Brauna. Czy to możliwe? Polacy mają zdecydowaną opinię w tej sprawie.

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" wynika, że zdaniem aż 71 proc. respondentów, Czarnek nie przyciągnie tych wyborców do Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiedź "zdecydowanie nie" wybrało 33 proc. z tej grupy, zaś "raczej nie" – 38 proc.

Przeciwnego zdania było jedynie 29 proc. osób, z czego "zdecydowanie tak" odpowiedziało 7 proc., a "raczej tak" – 22 proc.

Czarnek niewiarygodny dla wyborców Mentzena i Brauna?

Taką opinię Polaków skomentował dla gazety prof. Kazimierz Kik. – Zamysł Jarosława Kaczyńskiego był taki, żeby wystawić Przemysława Czarnka na kandydata na premiera, który mógłby przejąć w części wyborców Konfederacji i Korony Polskiej. Tymczasem, jak widać, Polacy nie za bardzo w to wierzą. Sądzę, że bierze się to stąd, że jednak Czarnek jest utożsamiany mocno z rządem PiS, był przecież ministrem edukacji, i może być niewiarygodny dla wyborców Sławomira Mentzena, czy Grzegorza Brauna – stwierdził politolog.

Badanie dla "Super Expressu" zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 2-3.04.2026 roku metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

"Składanie przysięgi wobec ścian". Czarnek: Nadaje się do leczenia

