"Składanie przysięgi wobec ścian". Czarnek: Nadaje się do leczenia

W czwartek o 12:30 ma dojść do „ślubowania” czworga nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. „Ślubowanie” chcą złożyć w Sejmie. Nowo wybrani sędziowie TK wysłali zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego.

„Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta, uprzejmie zapraszam Pana Prezydenta w dniu 9 kwietnia 2026 r. o godz. 13.30 do sali plenarnej Sejmu RP, gdzie złożę ślubowanie w celu podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego” – napisali w pismach skierowanych do prezydenta.

"Ślubowanie" nowych sędziów TK w Sejmie. Czarnek: Nadaje się do leczenia

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat partii na premiera, pytany o tę sprawę na konferencji prasowej, ocenił, że „rozmawianie teraz o tej hucpie, którą sobie urządzają, jakąś kawę z Czarzastym o 12:30 i składanie przysięgi wobec, nie wiem, ścian, do organu, o którym mówili, że go nie ma przez lata, jest po prostu czymś, co nadaje się do, przepraszam serdecznie, jesteśmy w tematyce zdrowotnej, do leczenia”.

Dwoje nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie wobec prezydenta

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać ślubowanie od dwojga z nich w ubiegłą środę. To Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL). Sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Na sędziów TK zostali wybrani przez Sejm: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

Tak Nawrocki dowie się o "ślubowaniu" sędziów TK. Siwiec zdradzaCzytaj też:

"Jawne naruszenie prawa". Bogucki zabrał głos ws. "ślubowania" sędziów TK