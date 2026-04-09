Tak Nawrocki dowie się o "ślubowaniu" sędziów TK. Siwiec zdradza

W czwartek o 12:30 ma dojść do „ślubowania” czworga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. „Ślubowanie” chcą oni złożyć w Sejmie. Nowo wybrani sędziowie TK wysłali zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego.

„Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta, uprzejmie zapraszam Pana Prezydenta w dniu 9 kwietnia 2026 r. o godz. 13.30 do sali plenarnej Sejmu RP, gdzie złożę ślubowanie w celu podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego” – napisali w pismach skierowanych do prezydenta.

"Ślubowanie" sędziów TK w Sejmie. Siwiec ujawnia, jak dowie się o tym Nawrocki

Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu RP, pytany w Radiu ZET, czy prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w uroczystości, odpowiedział, że nic o tym nie wie.

– Pewnie bym wiedział, bo zwyczaj jest taki, że witam prezydenta. (…) Prezydent został zaproszony. Normalnie takimi sprawami zajmuje się protokół. Żadnych sygnałów nie było, stąd domniemanie, że chyba się nie wybierze – mówił.

Podkreślił, że skoro prezydenta nie będzie na „ślubowaniu” to w inny sposób dowie się o tym i będzie depozytariuszem tego ślubowania, czyli „dostanie je na piśmie”.

Szef Kancelarii Sejmu dopytywany, czy na miejscu będzie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odpowiedział, iż myśli, że tak.

– Dlatego, że jest gospodarzem Sejmu – dodał.

Podkreślił przy tym, że jest „bardziej pewny, że będzie notariusz niż że będzie marszałek Sejmu”.

– Bo notariusz jest niezbędny, aby poświadczyć fakt, który będzie miał miejsce – dodał.

Marek Siwiec stwierdził też, że nie ma pojęcia, co się wydarzy, jeżeli po złożeniu „ślubowań” w Sejmie sędziowie zostaną zaproszeni do prezydenta, by złożyć ślubowanie w jego obecności. Stwierdził, że „nigdzie nie jest powiedziane, że nie można dwóch ślubowań złożyć”, ale nie wierzy, żeby to się wydarzyło.

Dwoje nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie wobec prezydenta

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać ślubowanie od dwojga z nich w ubiegłą środę. To Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL). Sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Na sędziów TK zostali wybrani przez Sejm: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

